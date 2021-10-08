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Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık

#Konya Bilim Festivali#Mustafa Varank#Konya
Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Kısa adı KOP KÖSİP olan ‘Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı’nı hayata geçirerek bölgemizdeki su yönetimi konusunda çok önemli işlere imza attık. Program kapsamında uyguladığımız 885 proje ile 1 milyon 310 bin dekar alanı rehabilite edip, modern sulama alt yapısına kavuşturduk. Bu rehabilitasyonlar neticesinde yılda yaklaşık 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık” dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya Ovası Projesi (KOP) bölge kalkınma programının tanıtım toplantısına katıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıya Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat valileri ve belediye başkanları da katıldı. Bakan Mustafa Varank, KOP bölgesinin, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği bölgelerin başında geldiğini belirtti.

Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık

Bu nedenle sulamada proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Varank, ''Biz de kısa adı KOP KÖSİP olan ‘Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı’nı hayata geçirerek bölgemizdeki su yönetimi konusunda çok önemli işlere imza attık. Program kapsamında uyguladığımız 885 proje ile 1 milyon 310 bin dekar alanı rehabilite edip, modern sulama alt yapısına kavuşturduk. Bu rehabilitasyonlar neticesinde yılda yaklaşık 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık” dedi.

Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık

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'YENİ NESİL ÜRETİM MODELİ GELİŞTİRDİK'

Tarımsal üretimdeki çalışmaları yenileyerek sağlıklı gıdaya uygun üretim modelleri geliştirdiklerini ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi:

“Bir diğer önemli çalışma alanımız da tarımsal üretimde geçmişin birikimini geleceğin bilgi ve teknolojisiyle birleştirmek oldu. KOP TEYAP ve KOP KIRSAL gibi programlarla çiftçimizi yenilikçi üretim teknikleriyle buluşturduk. Böylece ülkemizin gıda güvenliğine katkı sağlayacak, kuraklık gibi doğal afetlere ve sağlıklı gıda arzına uygun yeni nesil üretim modelleri geliştirdik. Bölgemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için üniversitelerle iş birlikleri tesis ettik. Güneş pilleri, enerji verimliliği uygulamaları, jeotermal kaynakların değerlendirilmesi gibi alanlarda çok önemli projeler yürütüyoruz. Malumunuz enerji konusu ekonomimizin en önemli konularından biri, önümüzdeki dönemde de bu alandaki faaliyetlerimize daha yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Bölgenin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken sosyal gelişimini de desteklemek üzere eğitim, kültür, turizm ve sosyal içerme gibi konuları da idaremizle birlikte çalışıyoruz. KOP Bölgesi Turizm Master Planı ile bölgedeki doğal, kültürel ve tarihi varlıkları daha etkin şekilde değerlendirilerek turizme kazandırıyoruz.”

Bakan Varank: Konya Ovası Projesi ile 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık

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ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TÜMOSAN, BAYKAR ve TÜBİTAK'ın katıldığı festivalde, ATAK, GÖKBEY, Bayraktar TB2, Pusat, Cezeri gibi yerli ve milli teknolojiler sergileniyor.

Açılışa katılan Bakan Varank, bilimin, teknolojinin ve genç nüfusun, bir ülkenin taşıyıcı temel yapı taşları olduğunu belirtti.

Hükümet olarak bilim ve teknolojiye yatırım yaptıklarını ifade eden Varank, şunları söyledi:

"Uzun dönemli siyasi ve ekonomik bağımsızlık; bilime ve teknolojiye yatırım yapmakla, ülkelerin kaderini tayin eden gençlere hak ettiği imkanları sağlamakla mümkün. Dünyanın en büyük şirketlerine baktığımızda, Ar-Ge harcamalarını, şirket gelirlerinin yüzde 20'lerine kadar çıkardıklarını görüyoruz. Peki neden? Çünkü artık güçlü olmak yetmiyor. Teknoloji geliştirmek, inovasyona önem vermek ve rekabetçi olmak da gerekiyor. Yıkıcı teknolojilere, dijitalleşmeye adapte olmak gerekiyor. Bu durum ülkeler için de aynen geçerli. Artık topyekun kalkınmanın yolu; katma değerli üretimden, bilimden, teknolojiden, inovasyon ekosisteminin doğru çalışmasından geçiyor. Şu anda gençler arasında, çocuklar arasında büyük bir teknoloji aşkı, bilim merakı rüzgarı esiyor. İşte TEKNOFEST'te, bilim merkezlerinde, bilim festivali ve yarışmalarında, DENEYAP teknoloji atölyelerinde, yeni nesil kodlama okulları olan Ecole 42'lerde yükselen dip dalgayı hepimiz görüyoruz. Buralardaki heyecanı, yarışmalardaki tutkuyu iliklerimize kadar hissedebiliyoruz. İşte bu yüzden geleceğe dair ümit doluyuz, heyecanlıyız. Meydanlardaki, festivallerdeki, laboratuvarlardaki, okullardaki gençlerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı gümbür gümbür geliyor."

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Varank, açılışın ardından stantları ziyaret etti.

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#Konya Bilim Festivali#Mustafa Varank#Konya