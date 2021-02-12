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Bakan Varank: G20 arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkeyiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüs sürecinde yıllık yüzde 9 oranında sanayi üretiminin artmasına yönelik değerlendirmede bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Pandemi yılının son ayında da sanayi üretimimiz yıllık %9, aylık ise %1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde artışını sürdürdü. Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok arttıran ülke olduk." dedi.
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