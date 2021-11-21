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Bakan Varank, Fatih Merkez Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu

#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank#Son Dakika
Bakan Varank, Fatih Merkez Kütüphanesinde gençlerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fatih Merkez Kütüphanesi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, gençlerle bir araya geldi.

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Kütüphanede gençlere pizza ısmarlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerle eğitimleri ve gelecek planları hakkında sohbet etti. Varank, kütüphaneye çat kapı gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Akşamın bu saatinde kütüphanede gençlerimizi görmek, kütüphanenin bütün imkanlarından faydalandıklarını görmek, kendileriyle sohbet ettiğimizde 24 saat açık böyle bir kütüphanenin onların hizmetine sunulmuş olmasından duydukları memnuniyeti dinlemek gerçekten büyük bahtiyarlık." ifadesini kullandı.
AK Parti belediyeciliğinin gerçekleştirdiği faaliyetlerle farkını ortaya koyduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

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"Fatih Belediye Başkanımız da hem Merkez Kütüphanesi hem de diğer kütüphaneleriyle gerçekten gençlerin kalbini kazanacak bir uygulamayı hayata geçirmiş. Zaman zaman buraya gelerek gençlerin enerjisine şahitlik etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu akşam ilkini gerçekleştirdik. İnşallah sık sık buraya gelerek gençlerle bir arada olacağız, onların heyecanına, enerjisine beraberce şahitlik edeceğiz. Bu hizmette emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum." Bakan Varank'a ziyaret esnasında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti.

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