Bakan Varank: Eylülü teknoloji ayına çevirdik

Haberin Devamı

Havacılık, askeri ve uzay teknolojilerinin gençlerle buluştuğu festivalin açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Vakitli attığımız tohumlar, fidan oldu, çiçek açmaya başladı. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında, ilkokuldan, ortaokuldan, liseden, üniversiteden ve hatta mezunlardan olmak üzere her yaştan takımlar boy gösteriyor” diye konuştu. Varank, TEKNOFEST’te yarışmacıların roketten otonom sistemlere, yapay zekadan su altı sistemlerine 35 farklı alanda hünerlerini sergilediğini belirterek, bu yarışmalarda gençlerin heyecanına ortak olduklarını söyledi.

5 MİLYON LİRA ÖDÜL

Her sene başarıları ödüllendirdiklerine ve gençleri teşvik ettiklerine işaret eden Varank, “Bu sene ön eleme aşamasını geçen gençlerimize 7 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağladık. TEKNOFEST’te dereceye giren takımlarımıza 5 milyon liranın üzerinde ödüller takdim edeceğiz” dedi. TEKNOFEST ile birlikte eylülü ‘teknoloji ayına’ çevirdiklerini belirten Varank, “TEKNOFEST’i sadece ülkemiz sınırları içinde tutamayacağız. İnşallah bir sonraki TEKNOFEST’te can Azerbaycan’da da bir ayağımız olacak ve TEKNOFEST’i uluslararası bir marka haline getireceğiz​​​​​​​. Bunu da siz değerli gençlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve her bir paydaşımızla yapacağız” diye konuştu.

320 MİLYAR DOLAR

Haberin Devamı

Varank, “Bu ülkenin dört bir tarafındaki parlak beyinler şartların olgunlaşmasını bekliyor. Gerekli ortamlar sağlandığında, fırsat verildiğinde gençlerimizin dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip olduğu aşikar. Bugün eğer TEKNOFEST’e ilgi bu kadar yüksekse bu vizyonu da aslında sağlam bir iradeye borçluyuz” dedi. Bakan Varank, “Ben ne zaman uçan arabalardan bahsetsem bizimle dalga geçmeye çalışanlar oluyor. Ama bilmiyorlar ki 2030 yılına kadar uçan arabaların pazar payı 320 milyar dolara ulaşacak. Gençlerimize yatırım yapacağız ve hep beraber inşallah tarih yazacağız. Türkiye kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü olmalıdır. Bizim gençlerimize yakışan figüranlık değil, başroldür” şeklinde konuştu.



MUHAKKAK GELECEĞİN TRENDLERİNE ODAKLANIN

Haberin Devamı

Açılış konuşmasına gençlere yönelik tavsiyelerle başlayan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Yerleşik düzen sizi yanlış eğitse de, etikten, ahlaktan ve hak bildiğiniz yoldan asla ayrılmadan çok çalışın. Bir konu üzerinde çalışırken muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işi özgün ve size ait olmasını önemseyin. Size tavsiyem asla inandığınız yoldan ayrılmayın. Azimle çalışmaya devam edersek inşallah dünyanın en iyisi oluruz” ifadelerini kullandı. Artık dünyayı ileriye taşıyan cesur yeni fikirlerin, yeni icatların, ufacık girişimlerden ve bu girişimleri kuran gençlerden çıktığına işaret eden Bayraktar, “Bunun için girişim ekosistemimizi daha da büyütmeli ve imkânlar dahilindeki her fırsatı girişimcilerimize sunmalıyız. 20 yıl öncesinin garaj şirketleri arasında bugün tekelleşen, devletlerden de daha güçlü hale gelen dev şirketler de bulunuyor. Bu tekeller, etki alanlarıyla dünyaya yön vermek ve kendi gelecek tasavvurlarını dikte ettirmek için yoğun çaba gösteriyor. Vahşi kapitalist teknoloji tekellerinin kurguladığı bir dünyaya mahkum olmamak için yelkenlerimizi medeniyet değerlerimiz istikametinde kendi dönüşüm rüzgarımızla doldurmalıyız. Bugün yapay meselelere takılmadan, araştırmanın, geliştirmenin, üretimin gündem olduğu güçlü Türkiye için yürümeye devam etme vaktidir” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

YENİ TEKNOLOJİLERİ GÖRME FIRSATI

TEKNOFEST alanında insansız hava araçları ve TSK’ya ait araçlarlar sergilenirken ziyaretçiler savunma alanında geliştirilen yeni teknolojileri de yakından görme fırsatı buluyor. Ayrıca festival kapsamında düzenlenen insansız hava aracı yarışması, savaşan İHA yarışması, roket yarışması, robotik yarışması, uçan araba yarışması ve yapay zeka yarışması gençlerin bu alanlara ilgi duymasını amaçlıyor.