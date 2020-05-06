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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.05.2020 - 12:38,Son Güncelleme:

Bakan Varank: Elimizi güçlendirip, rekabetçiliğimizi artıracağız

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Bakan Varank: Elimizi güçlendirip, rekabetçiliğimizi artıracağız
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank twitter hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Mart'ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye  göre arttı. Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip  rekabetçiliğimizi artıracağız."

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