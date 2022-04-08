Bakan Varank: Elektrikli araçlarda aslan payına talibiz

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FORD Otosan, Ford’un Avrupa’daki ilk elektrikli ticari aracı E-Transit’i, Kocaeli’ndeki fabrikasının üretim bantlarından indirdi. Üretiminde Türk mühendislerinin büyük rol oynadığı ve batarya montajı dahil Türkiye’de üretilen E-Transit’in banttan indirilme törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt katıldı. Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada, “Ford Otosan’ın geçen yıl duyurduğu 2 milyar Euro’luk yatırımın ve 10 yıllık vizyonunun ilk aşamasındayız. Bugün otomotiv sektöründe hızlı bir dönüşümden bahsediyoruz. 2030’da dünyadaki araçların yüzde 30’u elektrikli ve bağlantılı araçlardan oluşacak. Türkiye otomotiv sanayisindeki üretim gücü ile dünyadaki 14 üretici arasında yer alıyor. Ülkemiz elektrikli araç pazarında aslan payını almaya talip” dedi.

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‘İHA’YLA ÖNCÜLÜK ETTİK’

Otomotivde yeni nesil araçlara doğru yaşanan dönüşümde, Türkiye’nin öncü olması gerektiğini belirten Bakan Varank şunları söyledi: “Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için dönüşüm aynı zamanda büyük fırsatlar da demektir. En güzel örneğini insansız hava araçlarında yaşadık. Türkiye belki de ilk defa bir teknolojiye öncülük eden ülkeler arasında yer almış durumda. Otonom ve bağlantılı araçlarda ise teknolojik gelişim süratle devam ediyor. Ford, Türkiye’de batarya yatırımı yapacağını, Koç Holding’in de buna ortak olma niyetini kamuoyuna ilan etti. Togg tarafından binek araçlar batarya konusundaki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Aspilsan yerlilik tüm batarya üretim tesisi silindirik pil üretme konusunda seri üretim aşamasına gelmiş durumda yakında açılışını gerçekleştireceğiz.”

TÜRK İŞÇİLERİ ÜRETİYOR

Gölcük Fabrikası’nda üretilen E-transit’i hattan indirmenin kıvancını yaşadıklarını belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ise, açıklamasında, “Bugün Koç Topluluğu ve Ford Otosan olarak sadece bizim için gurur verici bir adım atmıyoruz. Türk otomotiv sanayisinin geldiği noktayı; ülkemiz sanayisinin teknoloji, üretim ve insan gücü açısından ulaştığı zirveyi de kutluyoruz. Gururla ifade edebilirim ki; Ford Avrupa’nın ilk elektrikli ticari modeli E-Transit’in ülkemizde, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından üretilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren adım adım büyüyen sanayileşme hamlelerinin bir neticesidir” ifadelerini kullandı.

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ÜLKEMİZDE DE SATIŞA ÇIKACAK

FORD’un Avrupa’daki ilk elektrikli ticari aracı E-Transit’in bu yılın ikinci çeyreğinde Avrupa ile İngiltere’de, yılın ikinci yarısında ise Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. 317 kilometre menzile sahip model, batarya kapasitesi ile ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor. Van, çift kabin van ve kamyonet olmak üzere üç farklı gövde seçeneğiyle sunulacak E-Transit, hem AC hem de DC (Hızlı) şarj özelliğine sahip. Böylece, AC şarj ile yaklaşık 8.2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 kW DC şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.