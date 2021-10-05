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Bakan Varank duyurdu! Başvurular başladı...

#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi#Mustafa Varank
Bakan Varank duyurdu Başvurular başladı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında "Dijital Dönüşüm" çağrısının açıldığını duyurdu.

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Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanayimizin Milli Teknoloji Hamlesi dijital dönüşümle devam ediyor. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 'Dijital Dönüşüm' Çağrımız açıldı." ifadelerini kullandı.

Çağrıya son başvuru tarihinin 3 Kasım 2021 olduğunu belirten Varank, konuya ilişkin detaylara ulaşılabilecek internet adresine (hamle.gov.tr/Home/CagriPlani) de paylaşımında yer verdi.

Bakan Varank, konuya ilişkin infografik de yayımladı. Buna göre, dijital dönüşüm çağrı listesinde 188 ürün ve 54 yenilikçi teknoloji bulunuyor.

Yenilikçi teknoloji alanları, "ekran teknolojileri, veri ve yazılım altyapısı teknolojileri, yeni nesil akıllı sensörler, giyilebilir teknolojiler, mikro elektronik teknolojileri, nükleer teknolojiler ile diğer elektronik ve yazılım teknolojileri" olarak belirlendi.

BAŞVURULAR ÇEVRİM İÇİ ALINACAK

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Çağrıya göre, başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan program portalı uygulaması üzerinden çevrim içi alınacak.

Sadece Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecek.

Çağrıya, yalnızca duyuru ekinde yer alan Dijital Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi'nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleriyle başvurulabilecek.

Başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü 10 milyon liradan az olamayacak. Bu tutar, salt yazılım geliştirmeyi amaçlayan projeler için ise 3 milyon lira olarak uygulanacak.

Çağrıda, ön başvuru bitiş tarihi 3 Kasım 2021, ön değerlendirme bitiş tarihi 13 Kasım 2021, kesin başvuru bitiş tarihi 3 Aralık 2021 ve bağımsız değerlendirme raporunun yüklenmesi için son tarih 7 Ocak 2022 olarak belirlendi.

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#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi#Mustafa Varank