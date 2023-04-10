TCG Anadolu'ya dünyada büyük ilgi... Bakan Varank: 'Aynısından bize de yapar mısınız?' diyen ülkeler var

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Bakan Varank'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye'nin dünyadaki varlığı için önemli bir gün. En büyük savaş gemisini donanmamız teslim alacak. Çok strateji bir platform diyebiliriz. Bu gemi SİHA-İHA gemisi olarak kullanılacak. Çok önemli bir gücü TSK'ya kazandırmış olacak. Radarlarından savunma sanayi silahlarına kadar bu gemiye entegre edildi, müthiş kabiliyet kazandırıyor.



Bu gemiyle ilgilenen başka ülkeler var. Savunma sanayi Cumhurbaşkanımızın ldierliğinde çok önemli noktaya geldi. Sivil sektörlerde de müthiş kabiliyetler kazandık. Avrupa'nın en teknolojik balıkçı gemilerini Türkiye üretmeye başladı.

Bu geminin tasarımını yurt dışından almıştık. İspanya'dan aldık. Bugün bizim tersanelerimize bu gemiyi yap dediğimizde tasarıma ihtiyaç duymadan kendimiz tasarım yaparak bu gemiyi üretebiliriz. Tasarımını alıyoruz, ekipmanlarını yurt dışından almak zorunda kalıyoruz. Tasarımından itibaren yerli yapabilecek kabiliyetteyiz. Böyle bir gemiyi yüzde 70 yerli yapabilmek, bu geminin üzerine kendi savunma sistemlerini koymanız çok stratejik kabiliyetler, dünyada bunu yapabilen ülkeler arasına girdik.