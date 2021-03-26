Bakan Varank: Çarklar dönmeye devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son günlerdeki yaşanan ekonomik gelişmeler ve Türkiye’nin uluslararası arenadaki konumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs sonrası yeniden şekillenen uluslararası ticaret ağında güçlü ulaşım, enerji ve sanayi altyapısıyla Türkiye’nin bölgenin yükselen yıldızı olmaya aday olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle konuştu: “Son 19 yılda türlü darbe girişimlerinden, koronavirüs salgınına kadar karşımıza çıkan her türlü istikrarsızlıktan daha da güçlenerek çıkmayı başardık. Her şartta ve dönemde uluslararası taahhütlerimize sadık kaldık, bize olan güveni boşa çıkarmadık.

Son dönemde birileri bazı idari tasarrufları bahane ederek bir kaos ortamı oluşturma, yatırımcıları tedirgin etme gayreti içinde ama Türk ekonomisi bu tür tezviratlara karşı güçlüdür. Son günlerde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmediğini ifade etmek istiyorum. Güçlü sanayi altyapımızla üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor. Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla tam bir koordinasyon içinde Türkiye’nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız.”

TESADÜF DEĞİL

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde video konferans yöntemiyle bir konuşma yapan Varank, koronavirüs salgınının ekonomik hayat, iş yapma şekilleri, iletişim teknolojileri kullanımı gibi birçok alanda dönüşüme neden olduğunu belirtti. Varank, Türkiye’nin bu süreçte sağlıktan eğitime, sanayiden ekonomiye birçok alanda başarılı performans gösterdiğini anlattı. Küresel ekonominin yüzde 3’ten fazla küçüldüğü geçen yılda Türkiye’nin yüzde 1.8 büyüyerek, dünya genelinden pozitif ayrıştığına dikkati çeken Varank, bu başarının ekonominin salgın sonrası dönemdeki potansiyeli için önemli mesaj barındırdığını dile getirdi. Varank, bu başarılarda imalat sanayisinin önemine işaret ederek, geçen yıl son çeyrekte Türkiye’nin G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok arttıran ülke olduğunun, zor şartlar altındaki bu başarının tesadüf olmadığının altını çizdi.

KAPSAMLI TEŞVİK SİSTEMİ

Planlı sanayi altyapısına yönelik çalışmalara değinen Mustafa Varank, Türkiye’deki OSB sayısının 192’den 325’e çıktığını ve ülkede OSB olmayan şehir kalmadığını bildirdi. Büyük sanayi yatırımlarını teşvik etmek üzere sanayi ekosistemine endüstri bölgelerini kazandırdıklarını anlatan Varank, şunları kaydetti: “2007’den bugüne 22 endüstri bölgesi ilan ettik.

Bu endüstri bölgeleri tam kapasite faaliyete geçtiğinde cari dengemize yaklaşık 19 milyar dolar katkı sağlayacak. Özel sektör yatırımlarını özendirmek ve desteklemek için kapsamlı bir teşvik sistemi uyguluyoruz. Teşvik sistemimizde bölgesel kalkınmayı, stratejik sektörler ve ürünlerdeki yatırımları önceliyoruz. 2003’ten bugüne yaklaşık 1,5 trilyon liralık sabit yatırımla 2,8 milyon istihdam öngören 75 binin üzerinde yatırım için teşvik belgesi düzenledik.”

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