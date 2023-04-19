Bakan Varank: Biyoteknolojik ilaç, aşı ve kanser çalışmaları yapılacak

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İşte Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

İki haftada bu kadar çok atılım olunca birileri şaşırıyor. Bunları seçim çalışması için mi yapıyorsunuz? 2023 seçimlerini dikkate alıp 7 sene önce proje başlatıyorsunuz diyorsa birileri, bizim ne kadar vizyoner olduğumuz görünüyor. Bunlar işin latifesi. Türiye Yüzyılı'nın nişanelerini Türkiye'ye kazandırmaya devam edeceğiz.

Biz eser siyaseti peşinde gece gündüz demeden çalışıyor, eserlerimizle geleceği yazıyoruz.

Bizi eleştirenler Türkiye'de olup biteni bilmiyorlar, haberdar değiller. Seçim zamanı gelince sağdan soldan duydukları kavramlarla bir takım vaatlerde bulunan insanlarla karşılaşıyoruz. Türkiye'ye 50 tane üretim üssü kazandıracağız diyorlar. Yüzlerce üretim üssü şu anda Türkiye'de faaliyette.

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350'ye ulaşan OSB'leri görebilirler. Kocaeli'nde sanayi altyapılarının son 20 yılda nereden nereye geldiğini anlayabilirler. Katma değerli üretimden bahsediyorlar. Osmangazi Köprüsü'nden geçerken Bilişim Vadisi'ni görebilirler. Çipten bahsediyorlar. TÜBİTAK çipte Ar-Ge ve üretim yapma kabiliyetine sahip bir kurumdur. Çiplerimizi zaten üretiyoruz. Bahsettiğimiz çiplerin kilogram başına değeri 388 bin dolar. İşte katma değer burada oluşuyor.

Bazen parasını verseniz de size bunları tedarik etmiyorlar. Bugün birçok girişimcimiz verdiğimiz desteklerle çip tasarım kabiliyetlerine sahip hale geldiler. Çip konusunda önemli bir yatırımın imza törenini gerçekleştireceğiz. Bu imza bölgenin geleceğine de atılmış imza olacak.

Tedavi edici ilaçlar çok daha etkin bir şekilde biyoteknoloji sayesinde üretilecek. Çok daha etkin araştırmalar yapılması mümkün hale gelecek. Aşı ve ilaçlar pandemi döneminin en çok konuşulan konusu biyoteknolojik ilaçlar.

"AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Aşı ve ilaç çalışmalarına başladık. Bir kısmı hazır duruyor. Bilim insanlarının önünü açmak için emin olun ne gerekiyorsa onu yerine getirdik. Star Programı'nı tüm alanlara tüm üniversitelere yaygınlaştırdık. Aşı ve ilaç geliştirme açısından önemli insan kaynağına sahibiz.

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İnatla Türkiye aslında aşı üretebiliyordu, siz bunu engellediniz dediler. Hıfzısıhha'yı kapadınız, aşı üretilmiyor dediler. 1998'li yıllara kadar farklı aşılar üretiliyordu, üretimler o tarihten sonra durduruldu, aşı ile ilgili faaliyetler durdu. Biz 2002 senesinde iktidar olduk. 98 yılında aşı üretmeyi durduran kurumun sorumluluğunu bize yüklemeye çalıştılar.

Bir müjdemi paylaşmak istiyorum. Kümelenme destek çağrısı açıklıyoruz. İlaç, medikal alanında çalışan şirketler ve startuplar bu destekten faydalanabilecek.

3500 metrekare kapalı alana sahip, mükemmeliyet merkeziyle test merkezlerinden oluşuyor.

Tüm Türkiye'ye ve bölgeye hizmet edecek yatırımla farklı aşı ve genetik ürünleri, aşı ve ilaç adaylarını hücreden başlayarak üretebileceğiz. Kanser tedavisinde hücre tedavisi ve DNA zincirlerini kesmeye yarayan embriyo çalışmalarını bu kampüste hayata geçireceğiz.

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BAKAN VARANK'TAN CNN TÜRK'E AÇIKLAMA

Bakan Varank açılış töreni öncesinde CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu. Varank, "Türkiye'nin sağlık Ar-Ge'si ülkemizin en gelişmiş en entegre kampüsünü Türkiye'ye kazandırmış olacağız. Farklı başlıklarda önemli kuruluşları yaptık, bilim insanlarının hizmetine sunduk. Medikal biyoteknoloji araştırma geliştirme faaliyetleri, üretilmesi, testlerin yapılması, klinik öncesi çalışmalar yapılmasını sağlayacak en entegre tesisini açacağız." dedi.

Varank konuşmasına şöyle devam etti:



Pandemiyle birlikte ilaçlar, aşılar dünyanın gündemine geldi. Bilim insanları ve araştırmacılara önemli altyapıyı kazandırmış oluyoruz. Biyoteknolojik ilaç ve aşılar, kanser çalışmaları yapılacak, deney hayvanlarıyla testler gerçekleşecek.



Dünyada tehditler giderek artmakta ve çeşitlenmekte. Biyolojik, nükleer tehditler ve ajanlar da dünyanın gündemine gelmeye devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerinin yapılacağı KBRB tehditlerine karşı ürün yapılıp test edileceği önemli alt yapıyı ülkemize kazandırmış olduk.



Gıda güvenliği anlamında Tarım ve Orman Bakanlığı'na hizmet vereceğiz. Onların ihtiyaçlarını geliştirip test faaliyetlerini gerçekleştirmiş olacağız. Ar-Ge ve inovasyon anlamında Türkiye büyük ivme yakaladı. Katma değerli kalkınmanın Ar-Ge ve inovasyondan geldiğini biliyoruz. Önemli altyapılara sahip olmanız lazım. İnsan sağlığı anlamında en entegre tesisi kazandırmış olduk.



KBRN test merkezinin içindeyiz. KBRN tespitleri için geliştirilen farklı cihazları görüyoruz. Türkiye sağlık Ar-Ge'si yolunda yoluna devam edebilecek.