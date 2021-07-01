Bakan Varank bilek güreşi yaptı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi üzerine milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu ile Şanlıurfa'da bilek güreşi yaptı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi'ni global bir kimliğe dönüştürmek ve Türkiye'nin ilk bölgesel turizm destinasyonunu oluşturmak için hazırlanan "Mezopotamya" markasının tanıtım programına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden Varank, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kitap Otağı'nda, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.



Bakan Varank'ın gençlerle buluştuğu toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da hazır bulundu.



Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini işaret ederek bilek güreşi yapması için önerdiği Türkiye ve Avrupa dereceleri bulunan milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu ile burada bir araya geldi.



Ocakoğlu ile bir süre sohbet eden Varank, karşılaşma öncesinde ceketini çıkarıp kollarını sıvadıktan sonra, milli sporcuya "Hazır mısın?" diye sordu.



Hakem Şehmus Gültekin'in komutuyla başlayan müsabakada Varank ile genç sporcu arasındaki diyaloglar dikkati çekti.

Milli sporcunun maçın en heyecanlı anında Varank'a, "Urfa'ya yatırım yapacak mısınız?" sorusunu yöneltmesi, salonda kahkahalarla karşılık buldu. Varank, genç sporcunun sorusunu "Yeneceksen ona göre, yenmeyeceksen ona göre." şeklinde yanıtladı.

Varank'ın gerçekçi bir maç isteğine karşılık veren Ocakoğlu, tüm gücünü göstereceğinin sözünü verdi. Maçı milli sporcu kazandı.







YENİ İSİM ÖNERDİ



Varank, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Milli sporcumuzu, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a yollayalım, bence o yener." ifadesini kullandı.



Maçı kazanan Abdulsamet Ocakoğlu ise gerçek anlamda zorlandığını belirterek, "Maç güzel geçti, bakanımızla tatlı bir sohbet şeklinde ve atışmalı geçti. Açıkçası zorladı beni. Bakanımız gerçekten çok güçlü." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Babalar Günü etkinliği kapsamında video konferans yöntemiyle görüşen milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bilek güreşi yapmak istemiş, Erdoğan maç için Bakan Varank'ı önermişti.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın