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GeriEkonomi Bakan Varank açıkladı! Dünyayı sarsan patlamayla ilgili çarpıcı Türkiye detayı
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 14:19,Son Güncelleme:

Bakan Varank açıkladı! Dünyayı sarsan patlamayla ilgili çarpıcı Türkiye detayı

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Bakan Varank açıkladı! Dünyayı sarsan patlamayla ilgili çarpıcı Türkiye detayı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut’taki patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl önce İstanbul Boğazı’ndan geçtiğini belirterek, Kanal İstanbul’un Türkiye için stratejik güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken İstanbul Boğazından geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" dedi.

Bakan Varank'ın tweeti şöyle:

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