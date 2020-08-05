Bakan Varank açıkladı! Dünyayı sarsan patlamayla ilgili çarpıcı Türkiye detayı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken İstanbul Boğazından geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" dedi.

Bakan Varank'ın tweeti şöyle:



