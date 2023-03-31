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Bakan Varank açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg teslim edilecek

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#Togg#Otomobil#Cumhurbaşkanı
Bakan Varank açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğana Togg teslim edilecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 11:19

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk siparişini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a akıllı cihazı Pazartesi günü teslim edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

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ÇEKİLİŞLER TAMAMLANDI

Noter huzurunda düzenlenen dijital çekilişin sonuçları 29 Mart 2023’te akşam saat 22.30 itibarıyla (togg.com.tr/raffle) internet sitesi üzerinden yayınlandı. Togg’un Gemlik’te bulunan tesislerinde üreterek internet kanalları üzerinden ön siparişe açtığı yüzde 100 elektrikle çalışan ilk modeli T10X için 21 günde toplam 177 bin 467 kişi sipariş oluşturmuştu.

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ALINAN KAPORA İADE EDİLECEK

Şirket bu yıl için toplamda 28 bin adet Togg T10X üreteceğini duyurmuş ve üretimin 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı. İlk teslimatlar ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Başvuru numarası çekilişte çıkmayan kullanıcılara ise şirketten bir bilgilendirme mesajı gönderildi. Mesajda, “İptal için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. 60 bin TL tutarındaki ön ödemeniz, bankalar arası işlem süresine bağlı olarak 14 gün içerisinde iade edilecektir. İlgili kontrolleri sağlamanızı rica ederiz” ifadeleri yer aldı. Öte yandan, asil listeyle birlikte belirlenen yedek listedeki 20 bin kişi; asil listedeki kullanıcılar satın alma işlemlerini tamamlamadığı takdirde T10X satın almaya hak kazanabilecek. 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler ise 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden araçlarını teslim alabilecek.

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10 İLDE ŞARJ İSTASYONLARI TAMAMLANDI

T10X’in teslimatlarına hazırlanan Togg, bir yandan Trugo markasıyla elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunu hızlandırdığını da duyurdu. Şirketten yapılan son açıklamada, ilk istasyonu İstanbul ve Ankara arasındaki geçiş noktası olan Bolu’da kuran Trugo’nun, Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli’de de kurulumlarının tamamlandığı belirtildi. Trugo, 2023 sonunda Türkiye’nin 81 ilindeki kurulumlarını tamamlayacak.

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#Togg#Otomobil#Cumhurbaşkanı

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