Bakan Varank, 55 milyon lira maliyetli 6 projenin sözleşme imza törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda her zaman 'Durmak yok, yola devam.' diyen bir siyasi hareketiz." dedi.

Varank, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen, "Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı"nın imza töreninde yaptığı konuşmada, uzun bir aranın ardından Trabzon'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yoğun bir program geçirdiklerine işaret eden Varank, bilim ve teknoloji yarışmalarından fabrika yatırımlarına, bölgesel kalkınma projelerinden istişarelere kadar dolu dolu bir gündemleri olduğunu aktardı.



Varank, her daim çalışmanın, emeğin ve çabanın peşinde olduklarına dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda her zaman 'Durmak yok, yola devam.' diyen bir siyasi hareketiz. İşte şimdi de burada hem Trabzon'umuz hem bölgemiz hem de ülkemiz için önemli 6 projenin sözleşme imza törenini beraberce gerçekleştiriyoruz. İmzalarını atarak resmen başlatacağımız bu projelerin yatırım bedeli, toplamda 55 milyon liranın üzerinde." diye konuştu.



DOKA koordinasyonunda uygulanacak projelerin balıkçılıktan tarım ve teknolojiye, turizmden sosyal içermeye birçok konuyu kapsadığını belirten Varank, her biri birbirinden önemli bu projelerle Trabzon'un mevcut altyapısını daha da sağlamlaştıracaklarını, ilin ekonomisinin gücüne güç katacaklarını vurguladı.

Bakan Varank, projelerle ilgili şu bilgileri paylaştı:



"Örneğin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüteceği, 'Kapalı Devre Sistemle Biyoteknoloji Uygulanmış Yumurta Temininde Dışa Bağımlılığa Son' adlı projemiz. Bu proje gerçekten önemli, değerli, sadece şehrimize değil, bölgeye ve Türkiye balıkçılığına da değer katacak bir proje. Bu projeyi de 32 milyon lirayı aşan yatırımla 3 bin 600 metrekare alanda devasa bir somon balığı yumurtası ve yavrusu üretim tesisi kuracağız. Oluşturacağımız 5 adet kapalı devre ünite ile 12 milyon balık yumurtası, 8,7 milyon yavru balık üretimi gerçekleştireceğiz. Proje tamamlandığında balık yumurtası ithalatını yıllık yüzde 50 azaltmayı planlıyoruz. Türk somonu üretimini ise hem de ihracatını da aynı şekilde, paralel olarak yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Bu sayede her yıl 3 milyon dolar yatırımcımızın cebinde kalmış olacak."



Çok kolay ikna olan biri olmadığını dile getiren Varank, projeye ilişkin her türlü araştırmanın uzmanlar tarafından yapıldığını, çıktılarının ülkeye sağlayacağı katkının detaylı şekilde araştırıldığını ifade etti.



Varank, projenin, şu anda ihracat rekorları kıran ve Karadeniz sahilinin tamamında yetiştirilmeye başlayan Türk somonu yetiştiriciliğine gerçekten katkı sağlayacağına dikkati çekerek, "İnşallah bu projeyi Trabzon'a kazandıracağız ama tüm Türkiye'ye etkisi olacak." dedi.



Bir diğer projenin de Sürmene Belediyesi tarafından uygulanacak, "Trabzon Gemi İnşa Kapasite Geliştirme Projesi" olduğunu kaydeden Varank, 6 milyon liralık yatırımla Sürmene Çamburnu Tersane alanında yeni bir rıhtım inşa edeceklerini söyledi.



Rıhtım sayesinde gemi inşa sanayiinde faaliyet gösteren firmaların altyapı ihtiyaçlarını gidererek üretim kapasitelerini artıracaklarının altını çizen Varank, proje tamamlandığında yıllık 20 gemi üretilmesi ve 50 milyon dolarlık ihracat yapılmasının hedeflendiğini belirtti.



Varank, diğer bir projenin de Akçaabat Belediyesi tarafından uygulanacak "Akçahasat" adlı proje olduğunu anlatarak, "Akçahasat projesiyle de ilçede yetişen hurma, çilek, zeytin, aronya, kivi gibi ürünlerin üretim ve depolama işlemlerinin yapılabileceği bir tesisi inşallah Akçaabat'a kazandıracağız. Burada üretilen ürünler sahil şeridinde oluşturulacak 5 tane büfede ve elektronik ortamda da satışa sunulacak. 15 kadının istihdam edileceği proje ile yıllık yaklaşık 1 milyon liralık satış hacmi oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından ise "Botanik Atölyeler ile Öğren, Üret ve Sat" projesinin uygulanacağını vurgulayan Varank, Trabzon Botanik Park'ta yer alan atıl durumdaki atölyeleri düzenleyip eğitim amaçlı kullanacaklarını aktardı.



Varank, burada verilecek eğitimlerden sonra sepet, ahşap oyma ve teraryum gibi alanlarda üretimler gerçekleştirileceğini belirterek, amaçlarının, sosyal yardıma ihtiyaç duyan dezavantajlı gruplardan oluşan vatandaşlara toplam 740 saati bulan eğitimler vererek, onların istihdam edilmelerinin önünü açmak olduğunu anlattı.



"YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARLA TRABZON, ÜLKEMİZİN PARLAYAN YILDIZLARINDAN BİRİ OLARAK YOLUNA DEVAM EDECEK"



Bugün imzalarını atarak uygulamaya başlayacakları tüm bu projelerdeki hedeflerinin Trabzon'u bölgesinin ve ülkenin önemli merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu belirten Varank, "Trabzonlu vatandaşlarımıza ve işletmelerimize layık oldukları hizmetleri sunabilmektir. Şüphesiz yaptığımız yatırımlarla Trabzon, ülkemizin parlayan yıldızlarından biri olarak yoluna devam edecek." diye konuştu.



Varank, tıpkı Trabzon gibi diğer tüm illerin de kendine has özellikleri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Dolayısıyla ülkemizin topyekun kalkınmasında illerimizin farklılaşan ihtiyaç ve potansiyellerini dikkate almanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. İşte bu bilinçle bölgesel kalkınma yaklaşımını hükümetlerimiz döneminde temel politika alanlarından biri olarak belirledik. İllerimizin ve bölgelerimizin sahip olduğu potansiyelleri harekete geçirmek, rekabet güçlerini artırmak için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz, yeni yeni politikaları devreye sokuyoruz. Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla sayısız planlama çalışması yapıyor ve destek programları uyguluyoruz."



Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermeye yönelik projelere destek verdiklerini dile getiren Varank, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile bölgesel çekim merkezi niteliğindeki şehirlerde üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklediklerine dikkati çekti.



Varank, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'nın 2019 yılından itibaren Trabzon'da uygulanmaya başlandığını anımsatarak, burada belediye ile önemli projeleri başlattıklarını, yine Türk somonu projesini de Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'ndan desteklediklerini, bugün sözleşmesini imzaladıkları projelerin ikisini Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, diğer ikisini de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'ndan önlerindeki dönemde finanse edeceklerini söyledi.



Bakan Varank, önlerindeki dönemde de ülkenin kalkınma perspektifini dikkate alarak, üretim, istihdam ve yüksek katma değeri sağlayacak yenilikçi yatırımları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.



Trabzon'a yaptıkları yatırımların bu saydıklarından ibaret olmadığını belirten Varank, şu değerlendirmede bulundu:



"AK Parti hükümetleri döneminde Trabzon'a yapılan yatırım miktarı 43 milyar lirayı aşmış durumda. Bu dönemde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de üzerimize düşeni yerine getirmiş olduk. OSB'lerden teknoloji geliştirme bölgesine, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinden KOBİ desteklerine, bilim ve teknolojiye yönelik desteklerden yatırım teşviklerine kadar birçok alanda Trabzon'a çok ciddi kaynaklar aktardık. Buraya yapılan her yatırımın Karadeniz'in coşkun dalgalarıyla tekrar bize misliyle döndüğünü görmek de bizim açımızdan gerçekten mutluluk ve gurur verici. Bakınız 2004 yılından bu yana düzenli olarak büyüyen ilimizin ekonomisi 2019 yılında 12,5 milyar liralık bir milli gelir hacmi yaratmış. Bu gelirin bileşenlerine baktığınızda Trabzon'un sanayi performansının düzenli bir şekilde arttığını ama hizmetlerin hala çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz."



Varank, 2004 yılında Trabzon'un milli geliri içinde sanayinin payının yüzde 11 olduğunu, bu rakamın 2019'da yüzde 15'e yükseldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu artış elbette ihracatımıza da yansıyor. 2020 yılında salgının etkisiyle biraz düşüş yaşansa da 1 milyar dolarlık ihracatı yakalayabilmişiz. 2002 yılında bu rakamın sadece 230 milyon dolar olduğunu düşündüğümüzde kaydedilen ilerlemenin ne kadar ciddi olduğunu bizler de sizler de görebiliyorsunuz. Tabii Trabzon'un potansiyelinin bunun çok daha ötesinde olduğunu biz gayet iyi biliyoruz, bunun için daha alacak çok yolumuz var. Bu potansiyeli harekete geçirmek üzere durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."



"BİZ TRABZON'UN POTANSİYELİNE, TRABZONLULARIN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ"



Son 19 yılda AK Parti hükümetleri olarak her zaman hizmet siyaseti, yatırım siyaseti yaptıklarını belirten Varank, "İş üretmenin, proje üretmenin, yatırım yapmanın derdinde olduk. İşte bu yüzden her daim vatandaşlarımızın da takdirini kazanmayı başardık. Buna layık olabilmek için pandemi şartlarına rağmen yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz yatırımlar da hem Trabzon'umuza hem de ülkemizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak." dedi.



Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Trabzon'a her gelişlerinde mutlaka açılışlar yaptıklarını, yeni projelerin imzalarını attıklarını, şehre neler kazandıracaklarına ilişkin görüşmeler, değerlendirmeler yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sadece buraya gelerek değil uzaktan da her zaman bu şehrin ihtiyaçları neler onlara odaklanarak politikalar üretmeye devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde de çok daha sıkı bir şekilde bu politikamıza, bu ciddiyetle devam edeceğiz. Biz Trabzon'un potansiyeline, Trabzonluların potansiyeline inanıyoruz ve inşallah bu şehri hak ettiği seviyelerin de üzerine çıkaracak şekilde şehrimizin ekonomisini kalkındırmaya devam edeceğiz ama bunu hep birlikte, bütün paydaşlarımızla birlikte yapacağız."



Tören, projeleri uygulayacak belediye başkanlarının sözleşme protokollerini imzalamasının ardından sona erdi.