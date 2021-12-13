Bakan Varank: 3 milyar lira destek verdik

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son 5 yılda üniversitelerde yürütülen 10 binin üzerinde projeye yaklaşık 3 milyar lira destek verdik. Bu desteklerin yüzde 47’si araştırma ve aday araştırma üniversitelerine sağlandı" dedi.



Ankara’da ’Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı’na Bakan Varank’ın yanında YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK üyeleri, araştırma üniversitelerinin rektörleri ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu yıl ’araştırma odaklı misyon farklılaşması’ programımızda bazı yenilikler yapılmıştır. Bundan sonra araştırma odaklı misyon farklılaşması programımızda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacak. Daha önce araştırma üniversiteleri kategorisinde değerlendirilmeyen vakıf üniversiteleri bu yeni dönemde gösterdikleri performanslar ile aynı devlet üniversiteleri gibi yakından takip edilecek. Başvuruda bulunan ve yapılan değerlendirmeye göre 3 vakıf üniversitemiz araştırma üniversitesi etiketi almaya hak kazanmıştır" dedi.

’BÜYÜK REFORMLARA İMZA ATTIK’



Bakan Varank, üniversitelerin gelişimini hızlandıracak çok önemli atılımlar yaptıklarını belirterek, "Üniversiteler bizim gözbebeğimiz. Bilginin ve teknolojinin üretildiği, nitelikli insan kaynağının yetiştiği bu kıymetli kurumlar, ülkemizin gelişip kalkınmasında da hayati bir role sahip. İşte bunun bilincinde olarak biz de, göreve geldiğimizden beri üniversitelerimizin gelişimini hızlandıracak çok önemli atılımlar yaptık. Her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük reformlara imza attık. Bundan 19 yıl önce ülkemizin yalnızca belli şehirlerinde yer alan az sayıda üniversitemiz mevcuttu. Bugün hamdolsun, 81 ilimizin tamamında en az 1 üniversite bulunuyor. Buradaki beklentimiz üniversitelerimizin ihtisaslaşmasını ve ülkemiz ekonomisine daha büyük katkılar yapmasını sağlamak" dedi.

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’YETKİNLİK HARİTASI OLUŞTURDUK’



Varank, Bakanlık olarak TÜBİTAK’la birlikte strateji belirleme ve destek sağlama başta olmak üzere birçok özel politikayı tasarlayıp uyguladıklarını ifade ederek, "Artık üniversitelerin tek tip teorik eğitimler verilen izole yapılar olma dönemi bitmiştir. Tam tersine bu kurumlar, belli alanlara odaklanarak çevrelerindeki ekonomik ve sosyal hayatla daha fazla iç içe oluyor ve birçok yeniliğe öncülük ediyor. Bu konuda biz Bakanlık olarak ilgili kuruluşumuz TÜBİTAKla birlikte strateji belirleme ve destek sağlama başta olmak üzere birçok özel politika tasarlayıp uyguluyoruz. Bu yıl hazırladığımız üniversite yetkinlik analizi raporu tam da bu amaca hizmet ediyor. 162 üniversitenin 131 alandaki yetkinliğinin değerlendirildiği raporda kapsamlı bir yetkinlik haritası oluşturduk. Böylece üniversitelerin odaklanabileceği alanlar konusunda yol gösteriyor; birbirleriyle ve sanayiyle geliştirebilecekleri işbirliklerine ortam sağlıyoruz. Bunun yanında, araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin performans değerlendirmelerini yaparak gelişimlerini takip ediyoruz. Dünyadaki referans göstergeleri ve ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak oluşturduğumuz veri setleri ile bu değerlendirmeleri çok hassas bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

’ÜNİVERSİTELERE DESTEK VERDİK’



Varank, milli teknoloji hamlesi vizyonunun yeni dönemde sanayi ve teknoloji politikalarının yol haritasını oluşturduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız öncülüğünde oluşturduğumuz bu vizyonla ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi konumuna getirmekte kararlıyız. Yüksek teknoloji, girişimcilik ve beşeri sermaye bu vizyonu gerçekleştirebilmenin şifreleri. Tabii üniversitelerimiz tüm bu alanların ana aktörelerinden biri. Dolayısıyla biz de Bakanlık olarak üniversitelerimize ve araştırmacılarımıza çok önemli destekler sağlıyoruz. Son 5 yılda üniversitelerimizde yürütülen 10 binin üzerinde projeye yaklaşık 3 milyar lira destek verdik. Bu desteklerin yüzde 47si araştırma ve aday araştırma üniversitelerimize sağlandı" ifadelerini kullandı.