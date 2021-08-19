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Ekonomi
Umut ERDEM/ANKARA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Varank: 2022 son çeyrekte banttan inecek

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Bakan Varank: 2022 son çeyrekte banttan inecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin “Yerli otomobilimiz hangi tarihte trafiğe çıkmaya hazır hale gelecektir?” sorusuna “Markanın ilk seri aracı olan C Segmentindeki SUV’un 2022’nin son çeyreğinde seri üretim bandından indirilmesi planlanmıştır” karşılığını verdi.

CHP’li Tutdere, Bakan Varank’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Tutdere önergesinde şu soruları yöneltti:

“2015 yılından bu yana yerli otomobil ile ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? Yerli otomobil için yapılan harcamalar kalem kalem ayrı belirtilmek üzere nelerdir? Üretim ile ilgili yaşanan aksaklıklar nelerdir? Bu aksaklıklar hangi sebeplerden kaynaklanmaktadır? Yerli otomobilimiz hangi tarihte trafiğe çıkmaya hazır hale gelecektir?”

Bakan Varank: 2022 son çeyrekte banttan inecek

BEŞ ADET ELEKTRİKLİ ARAÇ

Bakan Varank, Tutdere’nin sorularına şu karşılığı verdi:

“Türkiye’nin Otomobili Projesinin yürütücüsü ‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ (TOGG); 25 Haziran 2018 tarihinde ülkemizin önce gelen beş grubunun {Anadolu Grubu, BMC, KÖK, Turkcell, Vestel ve TOBB) iştirakiyle kurulmuş bir özel sektör şirketidir. Proje kapsamında, Şirket tarafından 15 yıllık bir iş planı yapılmış ve bu plan çerçevesinde beş adet yeni nesil doğuştan elektrikli araç ve mobilite ekosistemi oluşturma çalışmalarına başlanmıştır.

TAKVİME UYGUN YÜRÜTÜLÜYOR

TOGG’un Gemlik’teki üretim tesislerinin inşaatına 18 Temmuz 2020 tarihinde başlanmış olup çalışmalar planlara uygun olarak devam etmektedir. Türkiye’nin Otomobili Projesi kapsamındaki harcamalar TOGG tarafından yapılmakta olup, Bakanlığımızca bir harcama söz konusu değildir. Kamuoyu, Projeyle ilgili ilerlemeler hususunda düzenli bir şekilde bilgilendirilmektedir. Proje planlandığı gibi ve belirlenmiş olan takvime uygun olarak yürütülmektedir. Markanın ilk seri aracı olan C Segmentindeki SUV’un 2022’nin son çeyreğinde seri üretim bandından indirilmesi planlanmıştır.”

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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