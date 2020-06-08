Bakan Varank: 2 bin cihazı yurt dışına gönderdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Türkiye, takip eden bir ülke değil, güçlü ekosisteminin sunduğu avantajla başlattığı aşı ve ilaç geliştirme hamlesiyle takip edilen bir ülke. Daha önce ithal ettiğimiz iki farklı ilacın etken maddelerinin yerli üretimi için metotlar geliştirildi. TÜBİTAK MAM ile bir start-up firması, virüsün tedavisinde kullanılacak yüksek saflıkta antikor içeren bir ürün geliştirecek." açıklamasında bulundu.

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