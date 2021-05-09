Bakan Varank, 140 bin doz aşı saklanabilen dolabı inceledi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Mustafa Varank, İstanbul'da endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe 130'dan fazla ülkeye ihracat yapan Öztiryakiler firmasını ziyaret etti. Bakan Varank'a ziyaretinde, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki eşlik etti. Heyetle tesisin üretim ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) alanlarını gezen Bakan Varank, fabrikada yerli ve milli olarak üretilen ürünleri ve özellikle yurt dışına satışa hazırlanan aşı saklama dolabını yakından inceledi.

Bakan Varank, Öztiryakiler firmasının endüstriyel mutfak konusunda Türkiye'nin en büyük firmalarından birisi olduğunu belirterek, "Firmamız birçok katma değerli ürün üretiyor. Paslanmaz çeliği adeta sanata dönüştürüp endüstriyel ürünler tasarlayan ve üreten bir firmamız. Endüstriyel mutfak dediğimizde sadece pişirme kısmı yok. Bunun yanında soğutucuları, ısıtıcılar, yemek pişirmeyle ilgili bütün malzemeler bunun içine giriyor. Burası bakanlığımızın tescilli Ar-Ge merkezi. Bu Ar-Ge merkezinde kendi geliştirdikleri, Ar-Ge'sini yaptıkları ürünleri de seri şekilde üretip dünyaya satıyorlar. Cirolarının yüzde 60'ını ihracatları oluşturuyor. Dünyanın 130'dan fazla ülkesine ihracat yapabiliyorlar. Ben gerçekten fabrikayı gezmeden önce böyle bir yatırımı beklemiyordum, çok etkilendim" dedi.





'KALKINMA HAMLEMİZDE ÖNEMLİ İŞLER BAŞARACAĞIZ'

Burada üretilen aşı saklama dolabının Ar-Ge'nin önemini ortaya koyduğunu dile getiren Varank, "Biliyorsunuz aşılarla birlikte eksi 80 derecelerin üzerinde soğutma yapabilen buzdolapları gündeme gelmişti. İşte Öztiryakiler böyle bir dolabı çok kolay bir şekilde tasarladı ve üretti. Bu buzdolabı 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek kapasitede bir dolap. Boyutlarına baktığınızda eczanelerde, hastanelerde çok rahat kullanılabilecek bir dolaptan bahsediyoruz. İşte bizim katma değerli üretimden kastımız budur. Yakın zamanda firmamız Japonlarla bir ortaklığa da girişti. Dünyanın bu alanda faaliyet gösteren en önemli firmalarından bir tanesi Öztiryakiler'e ortak oldu. Firmamızın hedefi 10 yıl içinde dünyada ilk 3'e girmek. Böyle örnek firmalarımızla, katma değerli üretimle Türkiye'yi kalkındırma hamlemizde önemli işler başaracağız" diye konuştu.

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki ise Bakan Varank'ın ziyaretinden dolayı son derece memnun olduklarını belirterek, kendisine teşekkür etti. Öztiryaki, Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanılması konusunda dünyadaki büyük ülkelerin izlediği politikaların izlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Geleceğimiz ihracatta, kendi ürünlerimizi yapmakta. Savunma sanayisinde ortaya çıkan başarıyı biz kendi üzerimize düşen anlamda yerine getiriyoruz. Savunma sanayisine de bir anlamda hizmet ediyoruz. Bu aşı dolabı dünyadaki muadillerinden çok daha ucuza ve yerli malı olarak kullanıma hazır. Biz hazırız, bunu ticari amaçla yapmadık. Dolap adı geçtiği için yaptık. Eksi 85 derece dolap, dediler, biz de dolap yapan bir firmayız niye yapmıyoruz, diye yola çıktık ve yaptık. Şimdi bu konuda ihtiyaç oldukça yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.



TSK'NIN ANA TEDARİKÇİSİ

Bakan Varank’ın üretim tesislerini gezdiği Öztiryakiler; endüstriyel mutfak ürünleri ve sahrada yaşam üniteleri alanında Türkiye'nin lider şirketleri arasında bulunuyor. Şirket 4 bin 500'den fazla ürün çeşidiyle 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Öztiryakiler, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) de ana tedarikçisi konumunda yer alıyor.

Öztiryakiler, sahrada yaşam üniteleri ile orduların süratle yer değiştirme ihtiyacını karşılamaya yönelik ürünler geliştirip, üretiyor. Treyler ve konteyner tipi ürünler tasarlayan Öztiryakiler; sahra mutfağı, konteyner mutfak, bulaşıkhane, fırın, soğuk erzak odası, duş ve tuvalet, çamaşırhane, su arıtma ve depolama sistemi, sahra hastanesi, morg olmak üzere 20'den fazla ürün çeşidiyle orduların sahradaki ihtiyaçlarını karşılıyor. Harekat merkezleri, toplantı ve brifing odaları, muhabere merkezleri, bakım yeri, mobil depo gibi ürünler de Öztiryakilerin ürün yelpazesi arasında yer alıyor.

Aralarında Birleşmiş Milletler ile ABD, İtalya, Rusya Federasyonu, Paraguay, BAE, Irak, Katar, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Gürcistan, Malezya, Moritanya, Zimbabwe, Tayland, Türkmenistan, Fas, Ruanda gibi birçok ülkenin ordusu, Öztiryakilerin 1000'den fazla ürününü kullanıyor.

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