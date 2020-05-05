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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

Bakan Varank: 11 Mayıs'ta tüm fabrikalar faaliyete başlayacak

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Bakan Varank: 11 Mayıs'ta tüm fabrikalar faaliyete başlayacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bazı fabrikalardaki üretim durdurma sona eriyor. Normalleşme çalışmaları kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren Türkiye'deki tüm otomotiv fabrikaları yeniden üretime başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." dedi.

Bakan Varank "Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firma faaliyetlerine devam etti. Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak." açıklamasında bulundu.

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