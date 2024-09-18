Bakan Uraloğlu: Narin cinayetinde WhatsApp mesajları için META'yla görüşmeye devam ediyoruz

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Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim. Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız.

(Narin Güran cinayeti soruşturması...) META şirketi WhatsApp mesajlarını kaydetmediğini söylüyor. META başta olmak üzere tüm sosyal medya mecralarıyla görüşmeye devam ediyoruz. Bizim bildiğimiz kadarıyla dünyada hiçbir yerde böyle bir bilgi verilmiyor. Farklı şekilde depolanmışsa bulut teknolojisiyle ancak oradan bulunması söz konusu. META'nın şu anki yaklaşımı bu. Emniyet güçleri, adalet mekanizmasıyla iletişim halindeyiz. Bizden istedikleri bilgileri ulaşabildiğimiz kadar kendilerine vermeyi istiyoruz.

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(Instagram'a getirilen erişim engeli) Platformlar Türkiye'nin kararlı olduğunu biliyor. Gerektiği zaman her türlü yaptırımı yapabilir olduğumuzu ortaya koyduk. Bugünün Türkiye'sinde kişisel verilere ilişkin bir sızıntı ve riski yok. Suni şekilde bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor.

(Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi) 2027'nin başlarında İzmir'i bitirmiş olacağız, hedefimiz bu. Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gidilecek. İstanbul ile Ankara arasında hem bir otoyol hem de yeni bir hızlı tren hattı inşa edelim istiyoruz. Saatte 350 kilometre hızla giden Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi'nde çalışmalar başladı, 2034 gibi bitirebiliriz. 80 dakikada İstanbul'a gidebileceğiz.

Kalkınma Yolu'nda proje hazırlıkları bitme aşamasında, finansmanını konuşuyoruz. 2025 yılı içinde başlamayla ilgili gayretimiz var.