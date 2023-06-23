Bakan Uraloğlu bayram tedbirlerini açıkladı

Haberin Devamı

Türkiye Kurban Bayramı'nda uzun tatile giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü, otoyol ve toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, fahiş fiyatlara ilişkin olarak da denetimlerin yapıldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Vatandaşların mübarek günleri doyasıya yaşaması için tüm birimlerimizle sahadayız. Kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Köprü ve otoyol ücretleri Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından bayram süresince ücretsiz yapıldı. Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz olacak. Uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz. Sorumluluk ağımızdaki 69 bin kilometrelik yolda muhtemel olumsuzluklara karşı 1000 ekip 7/24 esasına göre görev yapacak.

Gözden Kaçmasın Yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatıyor Haberi Görüntüle

Fahiş fiyat biletlerine geçit vermeyeceğiz. 81 ildeki yolcu terminallerinde yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik denetimleri sıklaştırmış durumdayız.

Haberin Devamı

Uykusuz ve yorgun olarak yola çıkılmamasını istiyoruz. Araçların lastik kontrolü gibi her türlü bakımlarını yaptırmış olsunlar.