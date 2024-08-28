Bakan Uraloğlu'ndan müjde: 21 dakikalık yol 9 dakikaya düşecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Başkenti Lefkoşa’nın şehir içi ve transit trafiğini düzenleyecek olan 20 kilometre uzunluğundaki Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada yolun 11 kilometrelik kesimini 20 Temmuz 2021 tarihinde trafiğe açtıklarını anımsatarak, “Şimdi de projemizin 4,6 kilometrelik ikinci kesiminin temelini atıyoruz. Platform genişliği 23 metre olacak yol bünyesinde 2 adet modern dönel kavşağın yanı sıra yolu Girne – Lefkoşa Yolu’na bağlayacak 48 metre açıklıklı Girne Köprülü Kavşağı’nı da inşa edeceğiz. Kuzey Çevre Yolu ile; transit trafiği şehir dışına alarak, Lefkoşa’nın şehir içi ve çevre yerleşkelerle ulaşımını rahatlatıyoruz.” diye konuştu. Uraloğlu, Bakanlık olarak KKTC’de 2024 Yılı İtibarıyla Toplam Proje Bedeli 4,5 Milyar Lira Olan 378 Kilometre Uzunluğunda 6 Yol Yapım Projesinin devam ettiğinin de altını çizdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin karayolu ulaşım ağını güçlendirecek Lefkoşa Kuzey Çevreyolu Temel atma törenine katıldı. Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir ay önce Kıbrıs Türk’ünün Ada’daki varlığının baki olduğunu dosta-düşmana haykırdığımız Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünü tekrardan yürekten tebrik ediyorum. Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum.” dedi.

"KKTC’DE GERÇEKLEŞEN KALKINMA HAMLESİ VE EKONOMİK BÜYÜME HEPİMİZİ GURURLANDIRMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin, Kıbrıs Adasında kapsamlı çözümün sağlanması hedefine paralel olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her bakımdan gelişip güçlenmesine büyük önem verdiğini belirterek, “Türkiye’nin de katkılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son yıllarda gerçekleşen kalkınma hamlesi ve ona bağlı ekonomik büyüme, hepimizi gururlandırmaktadır.” ifadelerini kullandı.

"ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI OLARAK GÖREV ALANIMIZA GİREN TÜM KONULARDA ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ HER ZAMAN GÖSTERDİK"

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Bakan Uraloğlu, ekonomideki gelişmeyi kalıcı hale getirmek için ulaştırma ve haberleşme alanlarında atılacak adımların oldukça önemli olduğunun altını çizerek, “Bu vesileyle ifade etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak görev alanımıza giren tüm konularda elimizden gelen gayreti her zaman gösterdik ve yeni çalışmalarımıza da aynı azimle devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"KIBRIS ADASI DOĞU AKDENİZ’İN KALBİ KONUMUNDADIR"

Temel atma töreni gerçekleştirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun KKTC’nin karayolu ulaşım ağının gücüne güç katacak önemli bir yatırım olduğunu belirten Uraloğlu, “Tarih boyunca kültür ve medeniyetlerin kesişim noktası olan Doğu Akdeniz, günümüzde de dinamizmini korumaktadır. Kıbrıs Adası ise coğrafi konumu, stratejik ve jeopolitik önemi ile Doğu Akdeniz’in kalbi konumundadır. Karadeniz’den boğazlar vasıtasıyla Akdeniz’e, Süveyş Kanalı yoluyla Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’na, Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu’na açılan yolların üzerinde bulunmaktadır.” diye konuştu.

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LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU 20 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PROJELENDİRİLDİ

Adada; turizme ek olarak son yıllarda yeni üniversitelerle birlikte eğitim alanında da büyük bir atılım gerçekleştiğine de işaret eden Uraloğlu, “Bu gelişmeler sonucunda ülkenin mevcut yol güzergâhlarında artan trafik yükünü karşılayacak yüksek standartlı bir karayolu ağı ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanan KKTC Karayolu Master Planı kapsamında yatırımlar gerçekleşmiştir. Türkiye ve KKTC arasındaki iş birliğinin meyvesi olan en önemli projelerden biri de; Başkent Lefkoşa’nın şehir içi ve transit trafiğini düzenleyen 20 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesidir.” dedi.

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'LEFKOŞA’NIN ŞEHİR İÇİ VE ÇEVRE YERLEŞKELERLE ULAŞIMINI RAHATLATIYORUZ'

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun; Alayköy Kavşağı’ndan başlayıp, şehrin doğusunda bulunan Haspolat çemberine, devamında da Girne Dağ Yolu’na bağlandığını belirten Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere yolumuzun 11 kilometrelik kesimini 20 Temmuz 2021 tarihinde trafiğe açmıştık. Şimdi de projenin 4,6 kilometrelik ikinci kesiminin temelini atıyoruz. Platform genişliği 23 metre olacak yol bünyesinde 2 adet modern dönel kavşağın yanı sıra yolu Girne – Lefkoşa Yolu’na bağlayacak 48 metre açıklıklı Girne Köprülü Kavşağı’nı da inşa edeceğiz. Kuzey Çevre Yolu ile; transit trafiği şehir dışına alarak, Lefkoşa’nın şehir içi ve çevre yerleşkelerle ulaşımını rahatlatıyoruz. Yıllık ortalama günlük trafik miktarı 40 binin üzerine çıkan, Lefkoşa-Gazimağusa Yolu’ndaki dur-kalk beklemelerini ortadan kaldırarak, hızlı ve kesintisiz trafik akışı ile şehrin ulaşım standardını yükseltiyoruz.” diye konuştu.

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"LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU İLE 21 DAKİKA SÜREN SEYAHAT SÜRESİNİ 9 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ"

Yonca kavşak olarak inşa edilecek Girne Köprülü Kavşağı ile KKTC’nin iki önemli karayolunun kesintisiz bağlantısını da sağlamış olacaklarını bildiren Uraloğlu, “Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun tamamını hizmete aldığımızda; 21 dakika süren seyahat süresini 9 dakikaya düşüreceğiz. Böylece bu yolumuz ile zamandan 1,3 milyar lira, akaryakıttan 70 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 371 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

5,2 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU CUMHURBAŞKANLIĞI, CUMHURİYET MECLİSİ VE MİLLET BAHÇESİ’NE ULAŞIMI SAĞLAYACAK

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun geri kalan 4,4 kilometrelik üçüncü kesimini de ilerleyen süreçte ihale edeceklerini ve yapımına başlayacaklarını belirten Uraloğlu, temel atma töreninin ardından yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Bağlantı Yollarındaki çalışmaları da inceleyeceklerini duyurdu. Uraloğlu, 5,2 kilometre uzunluğundaki bu yolun bölünmüş yol standartlarında olacak şekilde Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi’ne ulaşımda kullanılacağının altını çizdi.

"2024 YILI İTİBARIYLA TOPLAM PROJE BEDELİ 4,5 MİLYAR LİRA OLAN 378 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 6 YOL YAPIM PROJESİ DEVAM EDİYOR"

KKTC’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eliyle hayata geçirilen projeler hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “198 kilometre bölünmüş yol ve 435 kilometre tek yol olmak üzere toplam 633 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı anayol yapımı gerçekleştirdik. Bu yolların yapım ve proje çalışmaları için ülkemiz tarafından sağlanan finansman tutarı güncel fiyatlar ile yaklaşık 14 milyar liradır. 2024 yılı itibarıyla da toplam proje bedeli 4,5 milyar lira olan; toplam 378 kilometre uzunluğunda 6 adet yol yapım projesi yapım ve inşa çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi.

Geçen yıl açılışını yaptıkları Yeni Ercan Havalimanı’nın KKTC’yi bir çekim merkezine dönüştürmek için hayata geçirdikleri en önemli yatırımlardan olduğunu belirten Uraloğlu, “Yeni terminal binasını 6 kat büyütülerek 10 milyon yolcu kapasitesine çıkarmıştık. Ayrıca burayı ilerde gerek duyulduğunda 12 milyon yolcu kapasiteye yükseltilebilecek şekilde tasarladık. Çok yakın bir zaman önce; Mersin-Gazimağusa, Taşucu-Girne, Mersin-Girne, Taşucu-Gazimağusa Ro-ro hatlarının ardından ülkemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yolcu ve araç taşımacılığı yapılmasına imkân sağlayan; en kısa deniz mesafesine sahip 5. Kapısı; Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelemizin açılışını yaptık.” diye konuştu.

"ANAMUR-GİRNE ARASINDA 46 SEFERDE YAKLAŞIK 11 BİN YOLCU TAŞINDI"

Anamur-Girne rotası ile 2 saatten daha az bir süreyle Türkiye ile KKTC arasındaki en kısa mesafeli deniz rotası olduğunu anımsatan Uraloğlu, “Söz konusu iskelemizden Girne Limanı'na yolcu seferleri başlamıştır.12 Haziran 2024 tarihinden bu yana düzenlenen 46 seferde yaklaşık 11 bin yolcu taşınmıştır.” dedi. KKTC’de kurulacak olan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Projesi’ni de başlattıklarını anımsatarak, projeyi 2026 yılında tamamlamayı planladıklarını belirtti. Projenin tamamlanmasının ardından hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin Mavi Vatan’daki hakimiyetini önemli ölçüde arttıracaklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Kuzey Kıbrıs’taki kamu kurumlarının hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak, dijital dönüşüm ekosisteminin hayata geçiş sürecini kolaylaştırmak için de çalışıyoruz. Ülkemizdeki E-devlet uygulamasının bir benzerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’e-Devlet Kapısı ile burada da hayata geçirdik. Yine bu doğrultuda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurumlarının bilgi teknolojileri hizmet sunum altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için KKTC Veri Merkezini de açtık. Bu veri merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijitalleşme sürecinde çok önemli bir adım olarak tarihe geçti.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin huzur, refah, kalkınma ve güvenliğinin sağlanması için, üzerlerine düşeni yapmayı, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Türkü’nün istiklali için omuz omuza savaşmış Mehmetçiklerimiz gibi bizler de omuz omuza, Kuzey Kıbrıs topraklarının kalkınması mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakması için kararlı duruşumuzu, desteğimizi ve çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu düşüncelerle Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesinin bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mevkidaşım Sayın Erhan Arıklı’yı ve ekip arkadaşlarını da yaptıkları çalışmalar, gösterdikleri gayretler ve iş birliği için ayrıca gönülden tebrik ediyorum. Başladığımız bu işi bitirmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Emeği geçen ve geçecek olanlara şimdiden teşekkür ediyorum.”