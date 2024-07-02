Bakan Uraloğlu'ndan muafiyet müjdesi

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Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinesinde Tersane İstanbul'da başladı. Yerli ve yabancı birçok ismin bir araya geldiği zirvede denizcilik sektörünün sorunları dile getirilerek başarılı iş insanlarına ödülleri takdim edildi. Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan Türk Boğazlarının kontrolünü elinde tutan ülke olarak Akdeniz Havzası ve Karadeniz Havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından da anahtar konumdadır. Bu sebeple, doğal bir yarımada olan, kara sınırlarının üç katı kadar deniz sınırlarına sahip ülkemiz için attığımız her adımda denizlerimizden en yüksek faydayı sağlamak ve dünya denizciliğine katkı yapmak istiyoruz. Denizcilik sektörümüz, bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve kaptanlığında son 22 yılda çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde denizyolu taşımacılığının ve ticaretinin gelişmesi, denizlerimizde güvenliğinin sağlanması ve çevre duyarlılığıyla ilgili tüm gereklilikleri yerine getirerek uluslararası standartlara uygun çalışıyoruz" dedi.

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"DÜNYA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEN 11 MİLYAR DOLAR PAY ALIYORUZ"

Dünya deniz taşımacılık sektöründen 11 milyar dolar pay aldığımızı söyleyen Abdulkadir Uraloğlu, "Geçen yıl Türkiye'nin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine 143 ülkenin desteğiyle bugüne kadar ki en yüksek oyunu alarak üst üste 13. kez seçilmesi de bunun en güzel kanıtıdır. Bugün Türkiye olarak dış ticaretimizin tonaj olarak yüzde 87.5'i, değer olarak ise yüzde 54.8'i denizyolu ile gerçekleşmektedir. Dünyada deniz taşımacılığının navlun değeri 380 milyar dolar olup biz bundan 11 milyar dolar pay almaktayız" diye konuştu.

"TEKİRDAĞ, AMBARLI, KOCAELİ VE MERSİN LİMANLARI DÜNYADA İLK YÜZ LİMAN ARASINDA

Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin; Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersin'de bulunan konteyner limanları dünyada ilk 100 liman arasına girmektedir. 2023 yılında 217 limanımızda elleçlenen yük miktarı 521 milyon ton, elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yıla göre artarak 12 milyon 566 bin TEU olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz; 1000 grostondan büyük 2 binden fazla sayıda gemisiyle 48,9 milyon dedveyt tona ulaşan deniz ticaret filosu ile dünya sıralamasında 12'nci sıradadır" şeklinde konuştu.

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"KAYIT HARCI VE YILLIK HARÇLARA MUAFİYET GETİRİYORUZ"

Germilerden alınan kayıt harcı ve yıllık harçlara muafiyet getireceklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Meclisimize sunduğumuz bir kanun ile Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu kapsamındaki gemilerimizden alınan kayıt harcı ile yıllık harçlara muafiyet getiriyoruz. Bu kapsamda, miras intikali devir işlemlerinden harçları kaldırıyoruz. Hisse devirlerinde hisse oranında harç alacağız. Elektrik gibi yeşil enerji ile çalışan gemilerimizden de kayıt harcını kaldırıyoruz, yıllık harçlarda da yüzde elli indirim sağlıyoruz. Ayrıca hurdaya ayrılan Türk Bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesi için sektör lehine bu yıl bazı değişiklikler yaparak hurdaya ayrılacak gemilerin başvuru tonajını 10 kat arttırarak 50 bin Grostona yükselttik. Kılavuzluk ve römorkörcülük ile palamar hizmetlerinin ücretlerini de güncelleyerek; hizmet tarifelerinin uygulanmasına yönelik sektörde uzun zamandır yaşanan karışıklıkları da ortadan kaldırdık" dedi.

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"GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ 94 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMAKTADIR"

Gemi inşa sektörünün 94 bin kişiye istihdam sağladığını dile getiren Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere gemi inşa sanayi yüksek katma değerli ürünleri ile ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan önemli bir değer olarak yükselmektedir. Bu noktada gemi inşa sanayi sektörümüz yaklaşık 94 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 85 faal tersane ile Türk Tersanelerimiz gemi siparişinde dünyada 7., gemi tonajına göre ise 11. konumdadır. 23 gemi geri dönüşüm tesisi ile gemi sökümünde dünyada 4., Avrupa'da lider konumdadır. 2023 yılında ülkemiz 1,94 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirmiştir. Seyir, can, mal ve çevre emniyetini artırmak için denizlerimizi 7/24 izliyoruz. Bakanlığımız bünyesinde yer alan Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi'miz (AAKKM) sadece Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde değil dünyanın her noktasında Ülkemiz ve dünya denizciliğine hizmet vermektedir. Gururla belirtmek istiyorum ki bu tür kazalar sonrasında merkezimize gelen ihbarlarla 2023 yılında 339 olayda 806 kişiyi kurtardık" diye konuştu.

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"SEYİR İZİN BELGESİ UYGULAMASI DİJİTALE TAŞIYORUZ"

Abdulkadir Uraloğlu, "Doğu Akdeniz'de etkinliğimizin artırılması amacıyla KKTC'de kurulacak olan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Projesi'ni de başlattık. Projemizi 2026 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Çevrenin ve denizlerin korunması adına atılan her adım da gelecek nesillere daha güvenli bir dünya bırakma yolunda önemli bir adımdır. Yapacağımız yeni düzenleme ile limanlarımıza gelen gemilerden 'Gemi Emisyon Bedeli' tahsil edilmesi ve bu bedelin sadece denizciliğimizin yeşil dönüşümü kapsamında Türk Bayraklı gemilerimize destek olarak ödenmesini sağlayacağız. İlgili kanunun bu ay yasalaşmasını planlıyoruz. Sadece gemiler için değil liman tesislerimiz içinde uzun yıllardır sürdürdüğümüz Yeşil Liman uygulamasını güncelleyerek emisyon salınımının azaltmayı hedefliyoruz. Deniz turizm araçlarımızın marinalara kalkış işlemlerinde kullandıkları kağıt ortamındaki seyir izin belgesi uygulamasını, bu işlemleri kolaylaştırmak ve bürokrasiyi azaltmak için dijital ortama taşıma işlemimiz de son aşamaya geldi. On binlerce vatandaşımız bu işlemleri liman başkanlığına gitmeden internet üzerinden halledebilecekler. İnşallah sistemi bu ay devreye alacağız" dedi.

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Yapılan konuşmaların ardından başarılı denizcilere ödülleri takdim edildi.