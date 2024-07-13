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Bakan Uraloğlu'ndan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

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#Yusufeli#Artvin#Abdulkadir Uraloğlu
Bakan Uraloğlundan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 17:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığında haince vurularak şehit olan Özel Harekat Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın ailesini ziyaret etti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan hain saldırıda şehit olan Özel Harekat Emniyet Müdürü Dursun Acar’ın memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesi Küplüce köyünde yaşayan annesi Fatma Acar, babası Nebi Acar ve eşi Özgül Acar'ı ziyaret etti. 
Bakan Uraloğlu, Dursun Acar’ın Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde canını feda eden isimlerden biri olarak hafızalarda yer ettiğini söyledi. 

Bakan Uraloğlundan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

Uraloğlu, şehit ailesinin acısını paylaştığını belirterek, 15 Temmuz gecesi Türkiye için canını ortaya koyan kahramanların tüm Türkiye’nin kalbinde yaşadığını söyledi. Türkiye’nin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Uraloğlu, şehit ailelerinin yalnız olmadığını ve devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Milli birliğimize, özgürlüğümüze ve irademize karşı gerçekleştirilen bu kalkışmada gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen 251 vatan evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizde 15 Temmuz direninin feraseti ve dik duruşu oldukça kimse bu devlete diz çöktüremeyecektir, bileğimizi bükemeyecektir.” dedi. Bakan Uraloğlu, ayrıca Dursun Acar’ın anısını yaşatmak için hazırlanan özel odasını da ziyaret ederek anı defterine duygularını yazdı.

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#Yusufeli#Artvin#Abdulkadir Uraloğlu

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