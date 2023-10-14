Bakan Uraloğlu'dan bölünmüş yol vurgusu: 5 kat arttı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Aralık 2022’de Mersin Tarsus Otoyol Ayrımı, OSB Kavşağı ve Bağlantı Yollarını hizmete açtıklarını belirterek, “Önemli projelerimizden biri olan Akdeniz Sahil Yolu da tamamlandığında Akdeniz kıyılarının meşakkatli yolculukları tarihe gömülecek” dedi.

Bakan Uraloğlu, Mersin ziyareti kapsamında Mersin Valiliği’nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantının ardından açıklamada bulunan Uraloğlu, il koordinasyon toplantısında Mersin’in ihtiyaçlarını ve yapılabilecek farklı projeleri ele aldıklarını belirterek, “Bizler 21 yıldır hiç durmadan çalışarak, ülkemize yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu başarı yalnızca 21 yıldır yıkılmayan, dimdik duran bir iktidar, ancak çok güçlü bir liderle mümkün olur. Vatanına, milletine sevdalı bir liderle. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri ve belediyeleri döneminde hayata geçen hizmetler, azimle çalışmanın meyvelerinden başka bir şey değildir” diye konuştu.

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“ŞAHESERLERLE YURDUMUZU DONATIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti’nin savunma sanayinde yerlilik ve millilik, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye’nin önündeki 30- 40 yıl bekleyen sorunları çözdüğünü ifade eden Uraloğlu, “Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. Milletimizi büyük yatırımlarla buluşturuyoruz, şaheserlerle yurdumuzu donatıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, sektörler bazında gerçekleştirdiğimiz yatırım yaklaşık 5,4 trilyon liranın üzerinde. 2003 yılı öncesinde 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Şu anda Türkiye tam 29 bin 105 kilometre bölünmüş yol üzerinde seyahat ediyor. 5 kata yakın bir artıştan söz ediyoruz. Yine iç hat uçuş nokta sayımızı da 26'dan 57'ye çıkardık. İnsanımızı yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. Bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demiryolları, havalimanları. Azimli çalışmalarımızın sonucu olan gelişmiş ulaşım altyapımızla, ülkemizin geçit vermeyen dağlarını tünellerimizle, vadilerini köprülerimizle aşarak bütünleştiriyoruz. Bu geliştirilmiş altyapılar sayesinde, ülkemizin dört bir yanına kaliteli, güvenli ve konforlu ulaşım ağ ve sistemleri inşa ediyoruz” dedi.

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“AKDENİZ SAHİL YOLU TAMAMLANDIĞINDA AKDENİZ KIYILARININ MEŞAKKATLİ YOLCULUKLARI TARİHE GÖMÜLECEK “

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin’de de çok önemli yatırımlar ve büyük projeleri hayat geçirdiklerini söyleyen Uraloğlu, “İlimiz bölgede yükselen bir değer olarak öne çıkıyor. Mersin'in sahip olduğu turizm ve ticaret potansiyelinin gelişiminin sistemli ve sürdürülebilir olması için ilimizin altyapısının da buna dayanıklı olması gerekir. Bu kapsamda son 21 yılda Mersin’in ulaşım ve iletişim altyapısı için 62,7 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 278 km’den 567 km’ye, bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu 271 km’den tam 615 km’ye çıkardık. En son 6 Aralık 2022’de Mersin Tarsus Otoyol Ayrımı, OSB Kavşağı ve Bağlantı Yollarını hizmete açtık. Önemli projelerimizden biri olan Akdeniz Sahil Yolu da tamamlandığında Akdeniz kıyılarının meşakkatli yolculukları tarihe gömülecek. Turizmin ve tarımın iki başkenti Antalya-Mersin karayolunda, sürücülerin korkulu rüyası olan Sırtlan Yokuşu artık tarih oldu. Bu bölümü Torosları delerek geçip, bir rüyayı gerçekleştirdik. 5,6 kilometrelik bölünmüş yol ile yol güzergâhında bulunan 3 adet tünel ve 1 adet viyadüğün trafiğe açılması yolu kullanan tüm sürücülerimizi sevindirdi” ifadelerini kullandı.

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“GIPTA İLE BAKILAN PROJELERİ HEP BERABER GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Mersin’deki 136 kilometrelik demiryolu ağını yenilediklerini kaydeden Uraloğlu, “Yapımına hızla devam ettiğimiz Çukurova Havalimanı projemiz de bölge için küresel ölçekte, dev bir yatırım olmuştur. Bu proje ile kentimiz daha çok büyüyüp, güçlenecek. 3 bin 500 metre uzunluğundaki pistimizi inşa ettik. Üstyapı tesislerimizin yapım çalışmaları da hızla devam etmektedir. ‘Durmak yok yola devam’ şiarı ile çalışmalarımızı yürüttük. Hamdolsun 2023 hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bugüne kadar her sözümüzü tuttuk, vaat ettiğimizden de fazlasını yaptık. Hizmete sunduğumuz her projeyle gurur duyuyoruz. Fakat yaptıklarımızla yetinemeyiz. Bundan sonra önümüzde 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Onun için hızlanarak yolumuza devam ediyoruz. Bizler, milletimizi, birbirine kenetlenmiş bir aile olarak görmekteyiz. Bu nedenle, ülkemiz için planladığımız projeleri daha da geliştirmek, var olan potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmak ve sizlerin yaşam kalitesini artırmak için el birliğiyle çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışacak, gıpta ile bakılan projeleri hep beraber gerçekleştirmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.