Bakan Uraloğlu: Zonguldak, Türkiye'yi dünyaya bağlayacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kentte yapılan çalışmaları incelemek ve bir dizi ziyarette bulunmak için sabah saatlerinde Zonguldak’a geldi. İlk olarak Devrek ile Ereğli ilçesi arasında yapımı devam eden kara yolunda inceleme yapan Bakan Uraloğlu'na, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu ile il protokolü eşlik etti. Bakan Uraloğlu, daha sonra Armutlucuma köyünde kıraathanede köylüler ve muhtarlar ile sohbet etti. Bakan Uraloğlu’na köylüler tarafından gözleme ve ayran ikram edildi. Bakan Uraloğlu, daha sonra Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, kentte yapılan çalışmalar hakkında Vali Tutulmaz’dan bilgi aldı. Vali Tutulmaz, Bakan Uraloğlu’na madenci feneri hediye etti.



Bakan Uraloğlu daha sonra Zonguldak Belediyesine geçti. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Bakan Uraloğlu’na Devrek bastonu hediye etti.

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'ZONGULDAK, TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA BAĞLAYACAK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak’ta bir otelde düzenlenen ‘2023 Şehir Buluşmaları’ programında partililer ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Uraloğlu, yaptıkları projeleri açıklayarak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aralıksız çalışıyor, hizmet üstüne hizmet ekliyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızın tamamını yeniledik. Ülkemizi Avrupa’da 6’ncı, dünyada 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yaptık. İç hat uçuş nokta sayımızı 26’dan 57’ye, dış hat uçuş ağımızı, 130 ülkede 342 noktaya, 149 olan liman sayımızı 217’ye, 37 olan tersane sayımızı ise 84’e çıkardık. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Zonguldak’taki ulaşım ve haberleşme yatırımlarımıza da hız katarak devam ediyoruz. Artık Zonguldak sadece bir maden şehri olarak anılmıyor. Kıyılarındaki doğal gaz kuyuları ile bir enerji şehri olarak görülüyor. Zonguldak yıllarca taş kömürüyle Anadolu topraklarını ısıttı. Şimdi doğal gazıyla Türkiye’yi, milleti ısıtacak, fabrikalara enerji sağlayacak. Zonguldak, inşa ettiğimiz tünel ve köprüler, gelişen ulaşım ağları ve faaliyete geçen dev Filyos Limanı ile uluslararası bir lojistik üs olarak Türkiye’yi dünyaya bağlayacak. Zonguldak emeğin başkenti olarak zirvedeki yerini koruyacak. Sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 21 yılda Zonguldak’ın ulaşım ve iletişim yatırımlarına tam olarak 39 milyar 411 milyon lira harcadık. 2003’e kadar sadece 22 kilometre bölünmüş yolu varken, 182 kilometre daha ekleyerek 204 kilometreye çıkardık” diye konuştu.

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EN ÖNEMLİ PROJELERİMİZDEN BİRİ BATI KARADENİZ SAHİL YOLU

Bakan Uraloğlu, en önemli projelerinden birinin Batı Karadeniz Sahil Yolu olduğunu vurgulayarak açıklamalarına şöyle devam etti.

“Bölünmüş yollarla ilimizi Bartın’a, Bolu’ya ve Düzce’ye bağladık. Dolayısıyla Ankara’ya, İstanbul’a, tüm Türkiye’ye bağladık. İl genelindeki bitümlü sıcak kaplamalı kara yolu uzunluğunu 16 kilometreden 221 kilometreye çıkardık. Buraya gelmeden önce Zonguldak’ın iki büyük ilçesi Ereğli ve Devrek arasındaki ulaşım standardını yükseltecek olan Ereğli- Devrek Yolu’nda incelemelerde bulunduk. Mevcut haliyle 57 kilometre uzunluğunda hizmet veren yolumuzu proje ile 1,5 kilometre kısaltıyoruz ve ulaşım süresini 65 dakikadan 45 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz. 44,5 kilometrelik kesimini sathi kaplamalı tek yol olarak tamamladık. Kalan 11 kilometrelik kesimde yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Zonguldak’ta yapım çalışmaları devam eden en önemli kara yolu projelerimizden biri hiç şüphesiz Batı Karadeniz Sahil Yolu’dur. Projesinin önemli bölümü, oluşturan Zonguldak-Kilimli-Filyos- Çatalağzı Yolu projesidir. 6-7 metre genişliğindeki mevcut yol 34,3 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirilmiştir. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte Filyos Limanı'na daha güvenli ve konforlu seyahat yapılabilmesi sağlanacaktır. Böylelikle mevcutta 45,6 kilometre olan yol 34,3 kilometreye düşecek, seyahat süresi 71 dakikadan 25 dakikaya inecektir. Güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’a ulaşımı kolaylaşacaktır. İlk aşamada bu projenin Zonguldak-Kilimli arasında kalan 6,5 kilometrelik kesimini tamamlayarak 5 Şubat 2022 tarihinde hizmete sunduk. Bu yol hattında yer alan Prof. Dr. Teoman Duralı Tünellerini açtık. Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli’yi birbirine bağlayan yolda, tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis ettik. Güzergâhta 4,5 kilometrelik kısalma sağladık, 40 dakikada geçilen güzergahı 35 dakika kısaltılarak seyahat süresini 5 dakikaya indirdik.”

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'FİLYOS LİMANI'NI HAYALDEN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK'

Bakan Uraloğlu, Filyos Limanı'nı hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan ‘Anadolu'da Genel Üretim Raporu’nda dahi yer alan milletimizin 150 yıllık hayali Filyos Limanı’nı da hayalden gerçeğe dönüştürdük. 4 Haziran 2021’de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açtık. Karadeniz hinterlandının en önemli limanı oldu. Liman, yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesi ile büyük tonajlı gemilerin yeni adresine dönüştü. Ayrıca doğal gaz arama ve çıkarma çalışmaları sırasında Kanuni ve Fatih Sondaj Gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yaptı. Hiç şüphesiz ardında yükselen organize sanayi alanıyla da bölgenin sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gelişimine büyük katkılar sağlayacak ve yeni istihdam alanları açacak. Yine, Zonguldak’ın demir yolu ağının gelişmesi için de büyük projeler hayata geçiriyoruz. İl sınırları içerisindeki 71 kilometrelik demir yolu hattının tamamını yeniledik. Zonguldak Gar Binası'nın komple tadilatını yaptık. Irmak-Karabük-Zonguldak Rehabilitasyon ve Sinyalizasyon Projesi ile demiryolu ağının hepsini yeniledik. Şimdi Irmak-Karabük-Zonguldak Elektrifikasyon Projesi ile hattı elektrikli hale getirecek çalışmalara başladık. Aynı şekilde Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi'ne İltisak Hattı Bağlantısı da sağlayacağız. Karasu Limanı- Akçakoca- Ereğli Limanı- Bartın Limanı Demiryolu’nun revize, etüt projesini de tamamladık.”