Bakan Uraloğlu Yusufeli merkez viyadüğü açılış törenine katıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü ‘nün açılış töreninde konuştu.



Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A’yı Space X’in, Florida’daki Uzay Üssünden yörüngesine fırlatıp Türkiye’ye döndükten sonra ayağının tozuyla Yusufeli’ne geldiklerini ifade eden Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece uydumuzu ilk yörüngesine başarıyla fırlattık ve uydumuzdan ilk sinyali planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık. Şu anda uydumuz 35 bin 786 km uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varmak için kimyasal itki sistemiyle ateşlenerek aşama aşama kalıcı yörüngesine doğru ilerliyor. Yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. Hamdolsun dün itibariyle Türkiye saatiyle 20.00 civarında başlayan ve 69 dakika süren 2. ateşleme süreci de başarıyla sonuçlandı. Türksat 6A sorunsuz bir şekilde uzaydaki yolculuğuna devam ediyor ve bizler de sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz. Hiç şüphesiz ülkemizin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri olan ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’dır. Maalesef biz geçmişte "siz yapamazsınız" nidalarıyla büyüdük. Ama Rabbimizin izniyle her geçen gün gücüne güç katan ülkemizin, her şeyin en iyisini en güzelini hak eden milletimizin nelere imza atabileceğini, neler başarabileceğini TÜRKSAT 6A ile bir kez daha gösterdik.” Şeklinde konuştu.

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Suyollarını tutan ve suyuna sahip çıkan milletlerin her daim tarihe damga vuran medeniyetler kurduklarını ve refaha kavuştuklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “‘Fırat ve Dicle’ olmasa Mezopotamya, ‘Kızılırmak’ olmasa Hitit, ‘Nil’ olmasa Mısır medeniyetleri olmazdı. ‘Su medeniyettir’ ve dünyada ilk tarım faaliyetlerinin ülkemiz sınırları içindeki Harran ovasında yapıldığını düşünürsek mesele daha iyi anlaşılır. Bu noktada 2,3 milyar metreküp su depolama ve yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji sağlama kapasitesiyle Cumhuriyet tarihimizin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralimizin önemi de ortaya çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“6 BİN 101 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU, 29 BİN 434 KİLOMETREYE ULAŞTIRDIK.”

Bir başka medeniyet göstergesinin ise hiç şüphesiz “YOL” olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Su ile yol birleştiği zaman orada hayat binbir rengiyle ortaya çıkmakta, refah ve zenginlik artmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da, ‘Yol Medeniyettir’ sözünden hareketle; 2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29 bin 434 kilometreye ulaştırdık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77’ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Köprü yapım çalışmaları kapsamında; 2002 yılında 311 km olan toplam köprü uzunluğunu 779 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında da 50 km olan tünel uzunluğumuzu 753 kilometreye yükselttik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde bin 714 km olan otoyol ağımızı ise 3 bin 726 kilometreye çıkardık. Türkiye’nin dört bir noktasında; doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden, köyü-kasabası ya da büyükşehri fark etmeden da yeni yol çalışmalarıyla; Ülkemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar atıyoruz.” dedi.

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“BU PROJEMİZ BAKANLIĞIMIZIN KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ EN BÜYÜK PROJELERİ ARASINDA YER ALIYOR.”



Yusufeli Barajı’nın yapımında Türkiye'nin ve milletin geleceği için doğdukları, büyüdükleri evleri, iş yerlerini ve geçmişlerini geride bırakarak sergiledikleri takdire şayan fedakarlık için teşekkür eden Bakan Uraloğlu, “Ama hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle sizler için daha modern evler, iş yerleri ve altyapısıyla yeni bir ilçe inşa ettik. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de Yusufeli Barajı kapsamında; mevcut yerleşkesi ve karayolunun bir bölümü sular altında kalan yeni Yusufeli ilçesinin ulaşımını sağlayacak bağlantı yollarını inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Üstelik bu projemiz Bakanlığımızın Karadeniz Bölgesindeki en büyük projeleri arasında yer alıyor. Hatta, şöyle bir örnek daha vereyim, Bundan 22 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece burada, 56,7 kilometre uzunluğunda 39 tünel inşa ettik. Yani 80 yılda yapılan 50 kilometrelik tünel uzunluğundan fazlasını tek bir projede tamamladık. 69,2 km uzunluğundaki Yusufeli Relokasyon Yollarını, Merkez Viyadüğü dışında 22 Kasım 2022 tarihinde Yusufeli Barajı ile birlikte hizmete açmıştık. Bu projemiz ile Artvin'i Erzurum'a, Kafkasları ve Karadeniz sahil kesimini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksının standardını önemli ölçüde yükselttik. Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede, doğaya meydan okuyan yüksek teknoloji ürünü viyadüklerle ulaşım standardını arttırarak daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sunduk.” dedi.

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