Bakan Uraloğlu: Unutmadık, unutmayacağız

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından bombalanan TÜRKSAT’ta şehit düşen Ahmet Özsoy’un kabri başında düzenlenen anma merasimine Bakan Yardımcıları Enver İskurt ve Osman Boyraz ile katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlanan merasimde, şehidin eşi Yasemin Özsoy’a ve oğlu Abdullah Özsoy’a başsağlığı dileyen Bakan Uraloğlu, şehidin mezarına su dökerek karanfil bıraktı. Uraloğlu burada yaptığı konuşmasında, “Ahmet Özsoy kardeşimiz hain darbe girişimcilerini en az bir saat oyalayarak televizyon yayınlarına imkan tanıdı. Onların yapmak istediklerinin teknik olarak yapılamayacağını anlattı, onları kandırdı. Allah ondan ve yine o gece şehit olan Ali Karslı kardeşimizden razı olsun.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, 15 Temmuz gecesi Türksat’ta görev yapanların tam bir vatan millet şuuruyla hareket ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile haberleri duyurarak milleti doğru bilgilendirmek için canlarını ortaya koyduklarını söyledi.

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"BÖYLE BİR EVLAT YETİŞTİRDİKLERİ İÇİN AHMET ÖZSOY ŞEHİDİMİZİN VE DİĞER BÜTÜN ŞEHİTLERİN ANNE BABALARINDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Bakan Uraloğlu, kahraman şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, “Böyle bir evlat yetiştirdikleri için Ahmet Özsoy şehidimizin ve diğer bütün şehitlerin anne babalarından Allah razı olsun diyorum. Ahirete irtihal edenlere rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ölümün yüzü soğuk, aileler bunu bire bir yaşayanlardır. Şehitlerimiz bilerek, isteyerek, sonunun nereye gideceğini anlayarak bir irade ortaya koymuşlardır.” dedi.

"BUNDAN SONRA HİÇ KİMSE BÖYLE BİR KALKIŞMAYA CESARET EDEMEYECEKTİR"

Uraloğlu, hain darbe girişimcilerinin gerekli karşılığı o akşam ve sonrasında milletten aldığını vurgulayarak, “Böyle kardeşlerimiz, milletimizde, vatanımızda çokça var. Bundan sonra hiç kimse böyle bir kalkışmaya cesaret edemeyecektir. Biz de onların bıraktığı yerden bütün kardeşlerimizle beraber gayret edeceğiz. Bakın etrafımızda savaşlar sıkıntılar yaşanıyor. Gazze’de bir katliam, Ukrayna’da bir savaş, Suriye’deki karışıklıklardan dolayı ülkemizde bulunan sığınmacı kardeşlerimiz var. Allah korusun bizim başımıza bir şey gelse bizim gidebileceğimiz bir yer var mı? Yok; ama asla gitmeye niyetimiz de yok. Onun için Ahmet Özsoy kardeşimiz gibi biz de burada şehit olmaya bütün millet olarak hazırız. Ben tekrar bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allahutaala, onların makamlarını yükseltsin ve öncelikle insanımıza, Müslümanlara ve mazlum coğrafyalara yardımcı olmasını hepimize nasip etsin.” diye konuştu.