Bakan Uraloğlu: Ülkemizin uzaydaki yörünge haklarına sahip çıkacağız

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla SpaceX firmasının ABD'nin Florida Eyaleti'nde bulunan Cape Canaveral'deki SpaceX'in fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile dün gece uzaya fırlatıldı. Bakan Uraloğlu, uydunun fırlatılmasının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın başarı ile fırlatıldığını ve yörüngesine doğru yolculuğunu sürdürdüğünü söyledi. Türkiye'nin kendi uydusunu üreten 11 ülkeden birisi olarak dünya liginde yerini aldığının ifade eden Bakan Uraloğlu, “Uydumuzu başarı ile uzaya gönderdik ve fırlatmanın ardından planlandığı gibi ilk sinyalimizi 67. dakikada aldık. Uydumuz buradan sonra 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki, 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru yolculuğuna devam ediyor. Yörüngesine ulaştıktan sonra 1 aylık bir test süreci olacak ve bu senenin sonunda da tam anlamıyla İnşallah hizmete almayı planlıyoruz” dedi.



Türkiye'nin 70'lerini, 80'lerini, 90'larını bilen birisi olarak bugünlere gelmiş olmanın önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Bunları yapabileceğimize kimse bizi inandırmamıştı. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin neler yapabileceğine hep beraber şahitlik ediyoruz. Rahmetli Turgut Özal'ın 1994 yılında fikir iradesi ile başlayan yolculuğumuzda 2024 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi uydusunu uzaya göndermiş olmanın gururunu, mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugünlere gelmemizde emeği olan eski bakanlarımıza, bütün çalışma arkadaşlarımıza, hasılı emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah inşallah bize daha iyisini yapmayı nasip eylesin” ifadelerini kullandı.



“TÜRKSAT 6A UYDUSU İLE UZAY VATANIMIZA VE ÜLKEMİZİN UZAYDAKİ YÖRÜNGE HAKLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle resmi olarak 10 yıl önce başlayan yaklaşık 5 yıldır da üretim süreçleri gerçekleştirilen Türksat 6A uydusu ile Uzay Vatan'a ve Ülkemizin uzaydaki yörünge haklarına sahip çıkacaklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Uzayda sivil ve askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılayan 5 aktif uydumuz vardı. Hem bizim hem de dünyadaki yüzde 40'a varan 3,5 milyar insanın ihtiyacını karşılayabilen bu uydularımıza Türksat 6A'yı da ekledik. Şimdi kapsama alanımız 5 milyara çıkacak. Hindistan'ın tamamı Endonezya, Malezya ve Tayland'ı da kapsayacağız. Böylece ulaştığımız nüfusu yüzde 65'e çıkarmış olacağız” açıklamasını yaptı.



"TÜRKSAT 6A, SADECE BİR UZAY TEKNOLOJİSİ DEĞİLDİR. BU ESASINDA BÜTÜN SANAYİNİN VE TEKNOLOJİNİN DE UYDUSUDUR"



Türksat 6A'nın yüzde 81'in üzerindeki bir yerlilik oranıyla üretildiğinin altını çizen Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kendimizi çok çok daha güvende hissederek Uzay Vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü Türksat 6A'yı yerli yazılımımızla ürettik. Bu uydumuz ile daha kaliteli ve daha hızlı bir haberleşme imkanına kavuştuk. İHA ve SİHA'larımızın yönetilmesi, operasyonları, dünyaya pazarlanması ve haberleşme hizmetinin Türksat 6A ve 5B ile verilebilecek olması bizim için çok kıymetli. TÜRKSAT 6A, sadece bir uzay teknolojisi değildir. Bu esasında bütün sanayinin ve teknolojinin de uydusudur. Teknolojimiz bir üst seviyeye çıkmıştır ve dünya ligindeki yerini almıştır. Bu şekilde de İnşallah ülkemize daha farklı alanlarda da hizmet etmenin vesilesi olacaktır”