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Bakan Uraloğlu: Türkiye her zaman karşınızda olacak

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Türkiye#İsrail
Bakan Uraloğlu: Türkiye her zaman karşınızda olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 06:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Döktüğünüz kanda boğulacaksınız ve Türkiye her zaman karşınızda olacak" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası hukuk tarafından vahşetleri tescillenen, ellerini bebek, çocuk, kadın ayırt etmeksizin kana bulamış işgalci İsrail’in Dışişleri Bakanı Katz’ı kınıyor ve uyarıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, mazlum coğrafyaların ümidi, dünyadaki sessiz bırakılmışların sesidir. Bizi ve cumhurbaşkanımızı, zulmünüzü alkışlayan, döktüğünüz kana sessiz kalan devletlerden sanmayın. Haddinizi bilin. Döktüğünüz kanda boğulacaksınız ve Türkiye her zaman karşınızda olacak" ifadelerini kullandı.

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#Abdulkadir Uraloğlu#Türkiye#İsrail

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