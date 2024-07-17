Bakan Uraloğlu: Karayolları enerjisini GES'ten alacak

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, enerjiden tasarruf edilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Güneş Enerji Santralleri kurma çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Doğa dostu Güneş Enerjisi Santrallerini (GES) ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını belirten Bakan Uraloğlu, “2017 yılında elektrik üretmeye başlayan İzmir Çeşme Güneş Enerji Santrali ile bugüne kadar 43,4 milyon TL’lik üretim gerçekleştirdik. 2023 yılında kullanıma aldığımız Karayolları Genel Müdürlüğünün ikinci Güneş Enerji Santrali olan Van Güneş Enerjisi Santrali de 5 bin 600 kilovatlık kurulu güce sahip. Buradan da yıllık toplam 7,2 milyon TL tasarruf sağladık.” diye konuştu.



VAN’A 2. GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPILACAK



Van’da 3,6 megavat kapasiteye sahip ikinci bir santral kurmak için çalışma başlattıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Santralimizin ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bu santral ile de yıllık toplam 4 milyon TL tasarruf sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Haberin Devamı