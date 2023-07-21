Bakan Uraloğlu ilk kaynağı yaptı! 60 dakikalık yol 20 dakikaya düşecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nın ilk ray kaynağını yaptı. Törende konuşan Uraloğlu, büyükşehirlerde araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek için çevreye duyarlı modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.



Uraloğlu, projeye ilişkin şunları kaydetti:

“Kocaeli’nin ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 146 milyar Lira üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Burada kullanılacak 28 adet aracımızı da yüzde 60 yerlilik şartıyla tam sürücüsüz olarak tasarladık. İnşallah çok yakın bir zamanda ilk metro aracının üretiminin tamamlanmasına da birlikte şahitlik edeceğiz. Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Hattı projesi Kocaeli için bugüne kadar hayata geçirilen en önemli çalışmalardan biri. Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Hattı Projesi 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edildi ve 11 istasyonda hizmet verecek. İnşa edilen toplam hat uzunluğu 30,8 km olup, tasarım hızı 90 kilometre olan araçlarla günde 330 bin yolcuya hizmet edecek kapasitededir. Proje, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Darıca Sahili arasındaki yerleşimin yoğun olduğu bölgeleri metro konforunda birbirine bağlayacak ve Gar İstasyonu ile Marmaray Hattına entegrasyon imkânı da sunulacak, bu proje ile Gar İstasyonu ile Marmaray Hattına entegrasyon imkanı sunuluyor. Projemiz tamamlandığında Gebze-Darıca arası 60 dakikadan 24 dakikaya düşecek.”

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Uraloğlu, OSB İstasyonu’nun 1 km kuzeyinde, yaklaşık 93 bin m2 alan üzerinde 68 adet metro aracı kapasiteli depo ve bakım alanı da inşa ettiklerini söyledi. Uraloğlu, bu hizmetin tamamlanmasıyla beraber; karayolu işletme ve bakım kazancı, hava kirliliği gibi dışsal faydalar ve zaman kazancı gibi etkenlerle 25 yıllık projeksiyonda ekonomik kazancının 3 milyar Avro olacağını kaydetti.

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KOCAELİ’Yİ ULUSLARASI TİCARET MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRDÜK



Kocaeli’nin Avrupa-Ortadoğu arası geçiş koridoru üzerinde bulunduğunu ve İstanbul’a yakınlığı ile birçok imkana sahip olduğunu belirten Uraloğlu, “Kocaeli’yi başta İstanbul olmak üzere tüm komşularına yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. 80 yılda yapılan 151 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu 374 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara Otoyollarını tamamlayarak ilin dört bir yanını otoyol ağı ile sardık. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Kocaeli’yi de YHT ile tanıştırdık. Köseköy Gar sahasında 340 bin metrekarelik alan üzerinde Köseköy Lojistik Merkezinin ilk etabını açarak İthalat ve ihracat taşımalarına büyük bir ivme kazandırdık. Ayrıca kara, deniz ve demiryolu ulaşımında sağladığı avantajlarla gelişimini sürdürmeye ve önemini korumaya devam edebilecek potansiyele de sahip. Ulaşım olanaklarının bu kadar çeşitli olması Kocaeli’yi çok cazip kılıyor. Kocaeli’yi ulaşım anlamında dünyaya entegre ettik ve tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük. Türkiye’nin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olan Kocaeli’de de hizmet ve eser fırtınası estiriyoruz.”