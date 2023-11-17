Bakan Uraloğlu direksiyona geçti, yolu test etti! İskilip Devlet Yolu açıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programa katılmak için gittiği Çorum’da İskilip Devlet Yolu Açılış Töreni’ne katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, istihdam ve katma değer üreten projelere; Türkiye Yüzyılı’nda hızla devam edildiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı’na yakışan yatırımlardan birisi olan İskilip Devlet Yolu’nu kazandırmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, konuşmasında karayollarında yapılan yatırımları hatırlattı. Bakan Uraloğlu, “Yol ağımızı 29 bin 283 km çıkardık, 77 ilin birbiri ile bağlantısını sağladık, bölünmüş yol yatırımlarımızla, trafik güvenliği arttı, kazalardaki ölüm oranı düştü. Türkiye’nin her köşesinin daha hızlı, güvenli, konforlu nitelikli yol ağlarıyla donattık. 2002 öncesi 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla, sadece 6 ilimiz birbirine bağlıydı” dedi.

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BÖLÜNMÜŞ YOL YATIRIMLARIMIZLA KAZALARDAKİ ÖLÜM ORANI DÜŞTÜ



Otoyol ağının da 21 yılda yapılan çalışmalarla arttırıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “1.714 kilometre olan otoyol ağımızı da 21 yılda yapılan 2 bin 8 kilometre ile 3 bin 722 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yollarımız, ülkemizin yol ağının yüzde 43’ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83’üne hizmet veriyor. Bölünmüş yol yatırımlarımızla; trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük. Taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık, seyahat konforunu arttırdık ve süresini kısalttık.



Yollarımızdaki ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık. Hizmete sunduğumuz her çalışmamızda, bütünsel kalkınmayı geliştirerek halkımızın refahını artırdık, ihtiyaçlarına cevap verdik.” açıklamalarında bulundu.

ÇORUM’A 25 MİLYAR 114 MİLYON LİRA ULAŞIM’DA YATIRIM YAPILDI



Konuşmasında, Çorum’a yapılan karayolu çalışmalarına değinen Bakan Uraloğlu, “2002 yılından bu yana Çorum’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 25 milyar 114 milyon lira harcadık.” dedi. Çorum’un; Samsun’a Kırıkkale’ye, Yozgat’a bölünmüş yollarla bağlandığını belirten Bakan Uraloğlu, Samsun-Ankara Yolu, Kuzey Tetek Aksı, Çorum-Sungurlu ayrımı Alaca, Çorum-Yozgat Yolu, İskilip Şehir Geçişi Yolu, İskilip-Çankırı Yolu ile birlikte Saraydüzü-Kargı Yolu gibi önemli projelerin ise bitirildiğini ifade etti. Uraloğlu, Kırkdilim Geçişi’nin de içinde olduğu Çorum-Laçin- Osmancık Yolu başta olmak üzere birçok proje de de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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DELİCE-ÇORUM YHT PROJESİ ÇALIŞMALARI 2024’DE BAŞLIYOR



Bakan Uraloğlu konuşmasında, Delice- Çorum YHT projesinin ihalesinin 2024 yılında yapılarak, çalışmalara başlanılacağını da duyurdu. Bakan Uraloğlu, “120 kilometre uzunluğundaki Delice-Çorum Yüksek Standartlı demiryolumuzu tamamladığımızda, 250 km/saat tasarım hızına sahip Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolumuz ile entegre olacak. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattımızda Hızlı Tren seferleri düzenleyeceğiz. Hattımızın devreye girmesi ile birlikte 240 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında yaklaşık 3,5-4 saat süren ulaşım süresi, 1,5 saatten daha kısa sürecek. Delice-Çorum arasındaki karayolu ile yaklaşık 1,5 saat süren ulaşım süresini de yaklaşık 35 dakikaya düşürüp, her türlü hava koşulunda vatandaşımıza kesintisiz ulaşım imkanı sağlamış olacağız.” diye konuştu.

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TÜRKİYE YÜZYILI’NA YAKIŞAN YATIRIM; ‘İSKİLİP DEVLET YOLU’ HAYIRLI OLSUN



Bakan Uraloğlu, Çorum’a, Türkiye Yüzyılı’na yakışan yatırımlardan birisi olan İskilip Devlet Yolu’nu kazandırmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Proje hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Yolumuzu 17,4 kilometre bölünmüş yol, 33,6 kilometre tek yol olmak üzere toplam 51 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak projelendirdik. 9. kilometreden itibaren 21,5 kilometrelik kesimi 2021 yılının sonunda, tek yol standardında trafiğe açmıştık. Mevcut yolu by-pass ederek farklı bir güzergahta bölünmüş yol olarak projelendirdiğimiz 9 kilometrelik kesimde de yol yapım çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunduk. Yolumuzun 9 kilometrelik kesimini de trafiğe açmamızla birlikte toplam 30,5 kilometrelik kesimi tamamlamış bulunuyoruz.” diye konuştu.

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ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DEN ANKARA YÖNÜNE ALTERNATİF YOL OLARAK KULLANILACAK



İskilip Devlet Yolu’nun, Çorum-Ankara Devlet Yolu’nu İskilip-Tosya bağlantısı ile TETEK güzergahına, İskilip-Bayat bağlantısı ile de Kastamonu-Çankırı-Kırıkkale Devlet Yolu’na bağladığını belirten Bakan Uraloğlu, “Bu güzergâh, Delice-Kırıkkale-Ankara yönünde trafik yoğunluğu olduğu dönemlerde Orta ve Doğu Karadeniz’den Ankara yönüne alternatif yol olarak kullanılması bakımından oldukça önemlidir” dedi.



Bakan Uraloğlu, ulaşıma damga vuracak projelerin, Türkiye Yüzyılı’nda ülkeye ve Çorum’a kazandırılmaya devam edileceğini vurguladı. Bakan Uraloğlu konuşmasını, İskilip Devlet Yolu’nun bölgeye ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisi ile bitirdi.