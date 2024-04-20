Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası 3 saat 30 dakikaya inecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinde gelinen son durumu yerinde görmek için incelemelerde bulundu. Türkiye’de yapımı devam eden en önemli demiryolu projelerinden biri olan hızlı tren hattında, Polatlı ile Afyon arasında toprak işleri, viyadük, köprü ve tünel çalışmalarının tüm hızla devam ettiğinin altını çizen Uraloğlu, “Şu an itibariyle 660 metrelik Bayat-1 Tünelinin yarısını tamamlamış durumdayız. Aynı şekilde Afyonkarahisar’ın kuzeyinden ilerleyen 2 bin 208 metre uzunluğundaki V1 viyadüğümüzde de çalışmalar hızla ilerliyor.Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattımızda yakın zamanda elektrifikasyon ve sinyalizasyon gibi üstyapı işlerine de başlayacağız. Hattımızın TCDD Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Banaz-Eşme, Eşme-Salihli ve Salihli-Manisa olmak üzere toplam 180 kilometrelik kesimindeki altyapı işlerinin yüzde 63’lük fiziksel ilerleme sağladık.” dedi.

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“824 KİLOMETRE OLAN MESAFE 624 KİLOMETREYE İNECEK”

Projenin bir bölümünü 2026, tamamını ise 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, 508 kilometre uzunluğundaki projemiz kapsamında Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladıklarını söyledi. 40,7 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet altgeçit inşa edileceğini belirten Uraloğlu, “Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek.” diye konuştu.

"13 MİLYON İNSANIMIZ DOĞRUDAN HIZLI TREN KONFORUNA KAVUŞACAK”

Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresinin ise 3 saat 30 dakikaya düşeceğini vurgulayan Uraloğlu, “Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak.

Ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı’ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 508 kilometre olarak ifade ediyoruz. 508 kilometre uzunluğu olan projemizde kullanılacak hattın dizayn hızı 250 kilometredir. Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 13 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında YHT hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır. Hızlı Trenin sağladığı konfor ile birlikte seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de karayoluna göre önemli avantajlar sağlanacaktır.” şeklinde konuştu.

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“YILDA 13.3 MİLYON YOLCU VE 90 MİLYON TON YÜK TAŞIYACAK”

Ankara- Afyon arası seyahat süresinin 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresinin 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arasının 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya, Ankara-İzmir arasının ise 3 saat 30 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, “Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Dolayısıyla sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin 3. büyük şehri olan İzmir'i ve güzergâhındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırarak, bölgedeki ticaret hacmini büyütecektir.” dedi.

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“22 YILDA DEMİRYOLLARINA 57 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK”

1950’li yıllardan itibaren duraklama dönemine giren Demiryollarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi yeniden Devlet Politikası haline getirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, “2002 yılından bu yana demiryollarında yük ve yolcu taşımacılık oranlarını arttırmak üzere büyük projeler hayata geçirdik. 22 yıl içinde demiryollarına 57 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Mevcut konvansiyonel demiryolu hattımızı komple yeniledik. 2002’de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık. 2 bin 251 kilometre Yüksek Hızlı ve Hızlı Tren Hattı inşa ettik. Ülkemizi, Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6., Dünya’da 8. Hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. Yüksek hızlı trenler ile hizmete girdiği 2009 yılından bu yana ülkemizin nüfusu kadar insanı yani 85 milyon yolcu taşıdık.” açıklamasında bulundu.

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“ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN HATTINDA ÖN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI”

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattıyla birlikte Mersin-Adana-Gaziantep ve Halkalı-Kapıkule gibi hızlı tren hatlarında da yaklaşık 3 bin 800 kilometrelik demiryolu hattında da yapım çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Uraloğlu, Ayrıca Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme alarak ön proje çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Süper hızlı tren hattının güzergah uzunluğunun 344 kilometre olacağını belirten Uraloğlu, Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenler ile seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planladıklarını belirtti.

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"YOLCU SAYISINI 270 MİLYONA ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"

Gebze’den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı’na ve son olarak Çatalca’ya ulaşacak Kuzey Marmara Hızlı Tren hattı projesini de planlar arasına aldıklarını belirten Uraloğlu, konuşmasın şöyle sürdürdü:

“Demiryollarımız çağın gerektirdiği değişimi yakaladı ve dinamik bir yapıya kavuştu. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda da Demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz. Karayollarındaki yüzde 72’lik yük taşımacılığının payını yüzde 57 düşürmeyi, Demiryollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattımızın açılışını gerçekleştirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Az önce de belirttiğim üzere Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattımızın, güzergâhı üzerindeki tüm bölgenin kalkınmasında adeta bir lokomotif olacak, ticaret ve turizm açısından bölgeyi harekete geçirecektir.”