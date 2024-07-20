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Bakan Uraloğlu açıkladı: Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı

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#Abdulkadir Uraloğlu#Türksat 6A#Yörünge
Bakan Uraloğlu açıkladı: Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 15:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştığını bildirdi.

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Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ay yıldızın taşıyıcısı, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, bugün öğle saatlerinde geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 6A'nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak. Böylece Türkiye olarak 50 derece doğu yörüngesindeki haklarımızı da korumuş olacağız. Burada 3 ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından uydumuz, ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Sevincimiz, iftiharımız Türksat 6A uzayda yol aldıkça daha da çoğalıyor. Mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz."

 

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#Abdulkadir Uraloğlu#Türksat 6A#Yörünge

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