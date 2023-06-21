Bakan Uraloğlu açıkladı: Milli hızlı tren 2025'te taşımacılığa kazandırılacak

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Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail, kapılarını ziyarete açtı. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen fuar, Amerika, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Japonya ve Rusya gibi 16 farklı ülkeden 200’ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcı ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getirdi. Fuarın açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Hasan Pezük de katıldı.



DEMİRYOLU HAT UZUNLUĞUMUZU 28 BİN 590 KİLOMETREYE YÜKSELTECEĞİZ

Burada konuşan Bakan Uraloğlu, 2003-2023 yılları arasında Türkiye’de demiryollarında ciddi yatırım, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdiklerini ve son 21 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yapıldığını hatırlatarak "Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık. İlk olarak 2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattını sonrasında Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatları takip etti. Son olarak 26 Nisan’da Ankara - Sivas Hattının da açılmasıyla 11 ilimizi birbirine bağlamış olduk. 2053 Ulaştırma ve Lojistik ana planı ve yol haritamızla, Hızlı tren hizmeti alan il sayımızı Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığında 52'ye çıkarmayı hedefliyoruz Demiryolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz" dedi.

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8 ARAÇLI TREN SETİNE SAHİP MİLLİ HIZLI TRENİMİZİ 2025 YILINDA YOLCU TAŞIMACILIĞINA KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Projelerde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tuttuklarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Devlet eliyle yapılabilecek her türlü yasal düzenlemeleri yapıp özel sektörün önünü açtık. Son 21 yılda ciddi bir ulusal demiryolu endüstrisi oluşturduk. Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki Milli Elektrikli Tren Setlerimiz de demiryolu endüstrimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu. Bildiğiniz üzere Nisan ayında TCDD Taşımacılığa devrettiğimiz Milli Elektrikli Tren Setlerimiz yolcu taşımacılığında başarıyla devam ediyor. Bu tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre, tasarım hızı ise 176 kilometredir. İşletme ihtiyaçlarına göre 3’lü, 4’lü 5’li ve 6’lı araç konfigürasyonuna sahiptir. 5’li araçlı konfigürasyonunda yolcu kapasitesi 324’tür. Avrupa Birliği tarafından istenen TSI Sertifikasına yani karşılıklı işletilebilirlik için gerekli tüm şartlara da haizdir. Şuana kadar 2 prototip ve 1 Seri set olmak üzere toplamda 3 set üretilen Milli Elektrikli Tren setlerimizden, 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere toplamda 22 set üreterek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılamış olacağız. 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56’ya tamamlayacağız. Yine, işletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımız da devam ediyor. Çalışmaları final tasarım aşamasına getirerek bu sürecin yüzde 90’ınını tamamladık. Bu kapsamda üretime esas teknik resim ve teknik dokümantasyon süreci ile birlikte tedarik süreçlerine devam ediyoruz. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlayacağız. İnşallah, 8 araçlı tren setine sahip olacak bu milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından, Bakan Uraloğlu açılış kurdelesini kesti ve stantları gezdi. 23 Haziran’a kadar sürecek fuar, demiryolu taşımacılığına yönelik son gelişmeleri, sektörde karşılaşılan zorlukları, bu zorluklara karşı üretilen olası çözümleri konu alan konferanslarla sektör uzmanlarını da ağırlayacak.