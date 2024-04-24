Bakan Uraloğlu açıkladı: Kalkınma Yolu Projesi'nde 1592 kilometrelik yolumuz mevcut

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Karayolları 74'üncü Bölge Müdürleri Toplantısı'nın açılışına katıldı. Uraloğlu, 2002 yılı sonunda Acil Eylem Planı kapsamında başlatılan bölünmüş yol seferberliğiyle önemli mesafeler katettiklerini belirterek, 2002'de 6 bin 101 kilometre uzunluğunda ve 6 ili birbirine bağlayan bölünmüş yol ağının, bugün toplam 29 bin 405 kilometreye çıktığını ve 77 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlandığını söyledi. Bu anlamda son 22 yılda 3 bin 920 köprü inşa edilerek ülkedeki toplam köprü uzunluğunun 777 kilometreye ulaştığını kaydeden Uraloğlu, tünel uzunluğunun ise 14 kat artırılarak, 753 kilometreye çıktığını ifade etti. Marmara ringinin önemli bir parçası olarak Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de hayata geçirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, "İstanbul ile Türkiye'nin diğer büyük sanayi kentlerini yakınlaştıran İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Ankara-Niğde Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve son olarak Aydın-Denizli Otoyolu'nun bir bölümünü tamamlayarak otoyolları ağımızı genişlettik" diye konuştu.

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'ULUSLARARASI ULAŞIMA ÖNCELİK VERİYORUZ'

Uluslararası ulaştırma projelerine değinen Uraloğlu, "Türkiye'nin yeni İpek Yolu olacak Kalkınma Yolu Projesi ve Zengezur Koridoru kapsamında planlanan kara ve demir yolları için çalışmalarımızı başlattık. Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek yükleri, demir yolu ve kara yolu bağlantısıyla Avrupa'ya ulaştıracak projelerin geniş bir coğrafyaya fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Kalkınma Yolu Projesi'nin 1923 kilometrelik kara yolu koridoru için 1592 kilometrelik yolumuz mevcut durumda" dedi.

Şanlıurfa ile Şırnak Silopi'ye bağlı Ovaköy arasında 331 kilometrelik yeni otoyol yatırımının planlandığını belirten Uraloğlu, "Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru'yla da Türkiye ile Orta Asya arasında yeni bir bağlantı kurmuş olacağız. Görüldüğü üzere Türkiye'nin sadece kendi içinde değil dünyaya entegre olduğu uluslararası ulaşımına öncelik veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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'YENİ BİR ULAŞIM ÇAĞI BAŞLATIYORUZ'

2053 yılına ilişkin hedeflerden de bahseden Bakan Uraloğlu, "2053 yılına kadar öngördüğümüz Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nı hazırladık. Gelecek planımızın gereği olarak 2053 yılına kadar bölünmüş yol ağını 38 bin 60 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Geleceğin ulaşım sistemlerinde entegrasyonu merkeze koyarak bizleri daha ileriye taşıyacak proaktif politikalarımızla yeni bir ulaşım çağı başlatıyoruz" diye konuştu.

Ayrıca, otonom araç, araç-araç, araç-altyapı haberleşme teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerin takibi amacıyla, Türkiye'de ilk örnek çalışma olacak Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama Koridoru'nun kurulması için çalışmalara başladıklarını duyuran Uraloğlu, İstanbul'da Hasdal ve İstanbul Havalimanı arasında kurulacak koridor ile kazaların ve trafik sıkışıklığının azaltılmasını, yakıt tüketimi ve çevresel olumsuz etkilerin azaltılmasını amaçladıklarını dile getirdi.