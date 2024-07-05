Bakan Uraloğlu açıkladı: Havalimanlarında 22.7 milyon yolcuya hizmet verildi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün, 2024 Haziran ayına ait hava yolu istatistiklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, haziran ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 83 bin 21, dış hatlarda ise 88 bin 322'ye ulaştığını aktardı. Toplam uçak trafiğinin üst geçişler ile birlikte 217 bin 663'e ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, haziran ayında hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 3,8; dış hat uçak trafiğinde yüzde 6 olmak üzere üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 6,4 artış meydana geldiğini kaydetti. Haziranda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 48 bin 214'e, dış hat yolcu trafiğinin ise 13 milyon 645 bin 102'ye ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 22 milyon 723 bin 642 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi. Uraloğlu, "2024 yılının Haziran ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 6,4; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 9,1 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 7,9 artış gösterdi. Havalimanları yük trafiği ise haziran ayında iç hatlarda 87 bin 78 ton, dış hatlarda ise 376 bin 957 ton olmak üzere toplamda 464 bin 35 tona ulaştı" ifadelerini kullandı.

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'İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 7 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ'

İstanbul Havalimanı'nda haziran ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 817'ye, dış hatlarda 34 bin 497 olmak üzere toplamda 45 bin 314'e ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 620 bin 581, dış hatlarda 5 milyon 434 bin 470 olmak üzere toplamda 7 milyon 55 bin 51 yolcuya hizmet verildi. 2024 yılının Haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında ise toplam uçak trafiğinde yüzde 1 artış meydana geldi. 2024 yılının Haziran ayında hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 4 artış gösterdi" dedi.

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'SABİHA GÖKÇEN'DE 3,6 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ'

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise haziran ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 151, dış hatlarda 10 bin 853 olmak üzere toplamda 21 bin 4'e ulaştığını aktaran Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 825 bin 301, dış hatlarda 1 milyon 788 bin 413 olmak üzere toplamda 3 milyon 613 bin 714 yolcuya hizmet verildi. 2024 yılının Haziran ayında hizmet verilen uçak trafiği, 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 6, dış hat uçak trafiğinde yüzde 1 olmak üzere toplam uçak trafiğinde yüzde 4 artış meydana geldi. 2024 yılının Haziran ayında hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği yüzde 19; dış hat yolcu trafiği yüzde 7 olmak üzere toplam yolcu trafiği yüzde 13 artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

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Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise haziran ayında 2 bin 495 uçak trafiği gerçekleştiğini bildirdi.

'6 AYDA YOLCU SAYISI 104 MİLYONU GEÇTİ'

2024 yılının ilk 6 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 431 bin 991, dış hatlarda ise 387 bin 113'e ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 71 bin 801 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti. 2024 yılı Haziran sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 3,8, dış hat uçak trafiğinde yüzde 9,3 olmak üzere üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 8 artış gösterdiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 46 milyon 157 bin 20'ye, dış hat yolcu trafiğinin 58 milyon 568 bin 244'e, transit yolcu sayısının ise 108 bin 126'ya ulaştığı bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 104 milyon 833 bin 309 yolcuya hizmet verildi. 2024 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 10,2, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 13,1 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 11,6 artış oldu" açıklamasında bulundu.

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Uraloğlu, 6 ayda havalimanlarında iç hatlarda 412 bin 44 ton, dış hatlarda 1 milyon 829 bin 741 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 242 bin 185 ton yük trafiği gerçekleştiğini bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nda 6 aylık sürede iç hatlarda 57 bin 783, dış hatlarda 195 bin 332 olmak üzere toplamda 253 bin 115 uçak trafiğine ulaşıldığını açıklayan Bakan Uraloğlu, iç hatlarda 8 milyon 154 bin 410, dış hatlarda 29 milyon 938 bin 219 olmak üzere toplamda 38 milyon 92 bin 629 yolcuya hizmet verildiğini duyurdu. Uraloğlu, "2024 yılı Haziran sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 4 artış gösterdi. 2024 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 7 artış oldu" dedi.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 6 aylık sürede; iç hatlarda 54 bin 983, dış hatlarda 62 bin 790 olmak üzere toplamda 117 bin 773 uçak trafiği gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, iç hatlarda 9 milyon 463 bin 44, dış hatlarda ise 10 milyon 359 bin 842 olmak üzere toplamda 19 milyon 822 bin 886 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. Uraloğlu, "2024 yılı Haziran sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiği yüzde 7; dış hat uçak trafiği yüzde 10 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 9 artış gösterdi. 2024 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 21, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 16 olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 18 artış oldu" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da 6 aylık dönemde 13 bin 270 uçak trafiği gerçekleştiğini bildirdi.

'TURİZM MERKEZLERİNDE 23,8 MİLYON YOLCU AĞIRLANDI'

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde; dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 8 milyon 604 bin 682, dış hatlarda ise 15 milyon 286 bin 409 olmak üzere toplam 23 milyon 891 bin 91 yolcuya hizmet verildiğini bildiren Uraloğlu, "Söz konusu dönemde iç hatlarda 67 bin 799, dış hatlarda ise 98 bin 609 uçak trafiği gerçekleşti" dedi.

2024 yılı ilk 6 aylık dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 3 milyon 420 bin 585, dış hatlarda ise 1 milyon 890 bin 893 olmak üzere toplamda 5 milyon 311 bin 478 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 3 milyon 208 bin 734, dış hat yolcu trafiği 11 milyon 365 bin 299 olmak üzere, toplamda 14 milyon 574 bin 33 yolcuya hizmet verildi. Bir diğer önemli turizm merkezlerimizden biri Muğla'da Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda 758 bin 476 yolcuya, dış hatlarda 1 milyon 243 bin 750 olmak üzere toplam 2 milyon 2 bin 226 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise iç hatlarda 988 bin 202, dış hatlarda 585 bin 921 olmak üzere toplamda 1 milyon 574 bin 123 yolcuya hizmet verildi. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda da iç hat yolcu trafiği 228 bin 685, dış hat yolcu trafiği 200 bin 546 olmak üzere, toplamda 429 bin 231 yolcuya hizmet verildi" ifadelerini kullandı.