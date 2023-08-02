×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Uraloğlu açıkladı... e-Devlet kullananların sayısı yüzde 37 arttı

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#E-Devlet#Uygulama
Bakan Uraloğlu açıkladı... e-Devlet kullananların sayısı yüzde 37 arttı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 13:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Vatandaşlarımız kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştığının farkında. e-Devlet’in önemi vatandaşlarımız için günden güne artıyor” dedi.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “E-Devletin önemi vatandaşlarımız için günden güne artıyor. Vatandaşlarımız kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştığının farkında. 2023’ün ilk 6’ıncı ayında e-devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 330 bin 190 kişiye yükseldi. Önceki yılın ilk altı ayında kullanıcı sayımız 59 milyon 589 bin 845 kişiydi. E-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısında %37’lik büyük bir artış gerçekleşti. Kullanıcıların 30 milyonu kadın, 33 milyonu da erkek vatandaşlarımızdan oluşuyor” dedi.

Hızlı hizmet imkânı ile vatandaşlarımıza 7/24 hizmet verebilen e-Devlet kullanıcı sayısı, günden güne artış göstermeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu E-Devlet kullanıcı istatistik sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

“E-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlanıyor. Geliştirilen mobil uygulama ile hizmetlere erişim her yerden mümkün hale geldi. Vatandaşlarımız E-Devlet ile hizmetlere erişimin kolaylaşması, bilgiye çabuk ulaşılması, kırtasiye masraflarının azalması, yönetimde şeffaflığın ve saydamlığın sağlanması, zaman ve maliyet tasarrufunu sağlıyor. Vatandaşlarımız kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştığının farkında, e-Devlet’in önemi vatandaşlarımız için günden güne artıyor”

KULLANICI SAYISI %37 ARTIŞ GÖSTERDİ

2022 yılı içinde yapılan iyileştirmeler ve yeni hizmetlerin eklenmesiyle E-Devlet Kapısı’nın kullanımında hızlı bir artış gözlendiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: “2022 ilk 6’ıncı ayında 59 milyon 589 bin 845 kişi e-Devlet kullanırken, 2023’ün ilk 6 sonunda 63 milyon 330 bin 190 kişi e-Devlet kullanıyor. E-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısı geçen seneye nazaran %37 artış gösterdi. 1 milyon 586 bin 819 kişi daha E-Devlet kullanmaya başladı.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 milyon kullanıcının katıldığı ankette ise E-Devlet kapısı memnuniyet oranının %95,3’e ulaştığını açıkladı. Uraloğlu: “30 milyon 12 bin 473 kadın, 33 milyon 317 bin 717 erkek kullanıcı, E- Devlet kullanıyor. E-Devlet kapısında hizmet sayısı toplamda 7 bin 169’a ulaştı” dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı... e-Devlet kullananların sayısı yüzde 37 arttı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdulkadir Uraloğlu#E-Devlet#Uygulama

BAKMADAN GEÇME!