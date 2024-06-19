Bakan Uraloğlu açıkladı: Dronlar için güzergahlar oluşturacağız

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, otonom dron koridoru için çalışma başlattıklarını duyurdu. Oluşturulacak güzergahın Avrupa’nın sayılı otonom dron koridorlarından olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Birçok ülke hava yollarına sonradan katılan amatör İHA ve dronlar konusunda yeni düzenlemeler hazırlamaya başladı. İHA ve dronların uygunsuz uçuşlarının önüne geçmekle kalmayacağız, takip ve trafik yönetim sistemini de getireceğiz. Bu sayede hava araçlarının belirlenen güzergahların dışına çıkmasını engelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İHA ve dronlara özel bir hava koridoru oluşturmak için çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı toplam 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 insansız hava aracı için bakanlık olarak temel hedefimiz ulaşımın her modunda güvenli ulaşımı sağlamak. Karada araçlar, havada uçaklar ve denizde gemiler için nasıl belirli güzergahlar ve yollar oluşturuyorsak, dünyada ve ülkemizde son zamanlarda kullanımı oldukça artan İHA ve dronlar için de şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmesini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar oluşturacağız. Bu sayede uygunsuz uçuşların önüne geçerek dronlar için güvenli hava sahasını oluşturacağız" dedi.



'TAMİR İSTASYONLARI KURULACAK'



Bir kontrol mekanizması ihtiyacının tüm ulaşım modlarında olduğu gibi İHA ve dronlar için de gerekliliğini işaret eden Bakan Uraloğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz yeni sivil havacılık modelleri üzerinde çalışmalar yapıyor. İHA ve dronlar için takip ve trafik yönetim sistemimiz, İHA’ların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlayacak. Dron sistem bilgileri, konum, irtifa, hız ve pilot bilgileri canlı olarak havacılık kontrol merkezine iletilecek ve kayıt altına alınacak. Bu sayede trafik yönetimi ve uçuş izinleri tek bir merkezden hızlı, kolay, emniyetli bir şekilde gerçekleşecek" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Uraloğlu, ayrıca belirlenen güzergahlarda dronların arıza, pil bitmesi ya da olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmasına karşı güzergah üzerinde tamir istasyonları kurmayı planladıklarını kaydetti.