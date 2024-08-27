Bakan Uraloğlu açıkladı: Bu yıl 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı yeni hizmet binaları ve bağlantı yolunun açılış töreninde yaptığı açıklamada, “Bugün 3 bin 77 metrekare büyüklükteki dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 metrekare büyüklükteki CIP binalarımızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Yeni yapılarımızın modern mimarileri ve donanımlarıyla yolcularımızın bekleme sürelerini keyifli hale getirecek daha kaliteli hizmetler sunacağız. Bu yeni yapılarımızın yanı sıra havalimanımızın dış hatlar terminali binasına bağlantısını sağlayacak 100 metrelik yeni bağlantı yolu yapım çalışmasını da tamamladık.” dedi. Bakan Uraloğlu, sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalara başladıklarını kaydederek, projenin kesinleştirilmesinin ardından yapım ihalesini de önümüzdeki süreçte başlatacaklarını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı yeni hizmet binaları ve bağlantı yolu açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trabzon Havalimanı’nın geleceğe açılan kanatlarını daha da büyütecek yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binası açılış törenini gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “1957 yılında hizmete açıldığında doğu karadeniz bölgesi’nin ilk havalimanı olan Trabzon Havalimanı; ilk günden bu zamana, gelişimin, mücadelenin ve büyük düşünmenin adı olmuştur. Hizmet sunduğu yıllar boyunca çok önemli olaylara ve nice hikayelere ev sahibi olarak şahitlik etmiştir. Trabzon’umuz geliştikçe; havalimanımız da şehrin dinamizmine ayak uydurarak sürekli büyümüştür. Ancak Trabzon havalimanımızın gerçek manada modern bir havalimanına dönüşmesi hiç şüphesiz ak parti döneminde yapılan yatırımlarla gerçekleşmiştir.” dedi.

"2020 YILINDA KOVİD 19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE UÇUŞLAR DURMA SEVİYESİNE GELİNCE BUNU FIRSATA ÇEVİREREK TÜM PİST KAPLAMASINI TAMAMEN YENİLEDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2002 yılında 7 uçak park pozisyonu bulunan apronun 11 uçak kapasitesine yükseltildiğini anımsatan Uraloğlu, 2004’te mevcut itfaiye binasının yenilendiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, “2005 yılında 2500 metrekarelik işletme garaj binası inşa edildi. 2006 yılında Trabzon Havalimanı’nın 7/24 uçuş trafiğinin sekteye uğramaması amacıyla pist aydınlatma regülatörleri yapıldı. 2008 yılında 2 milyon yolcu/yıl kapasiteli yeni iç hatlar terminali hizmete açıldı. 2009 yılında yeni kargo binası yapıldı. 2011 yılında 11 adet uçak park pozisyonu 17 ye çıkarıldı. 2013 yılında hava seyrüsefer emniyeti ve sürekliliği açısından çok önemli olan 1200 metrekare radar istasyonu faal hale getirildi. Gelişen tesislerin enerji ihtiyacı doğrultusunda 2014 yılında yeni kuvvet santrali kullanıma açıldı. 2020 yılındaki Kovid 19 pandemisi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Trabzon Havalimanı’nda da uçuşlar durma seviyesine gelince bunu da fırsata çevirerek havalimanının tüm pist kaplamasını tamamen yeniledik.” şeklinde konuştu.

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2024 YILI İLK 7 AYINDA TRABZON HAVALİMANI 2 MİLYONUN ÜSTÜNDE YOLCU AĞIRLADI

Trabzon’un büyümesiyle doğru orantılı olarak sürekli kendini yenileyen ve gelişen bir havalimanımı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanın 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuyla havalimanları arasında 9. sırada yer aldığının altını çizdi. 2024 yılının ilk 7 ayında iç ve dış hatlarda 14 bin 886 uçak trafiğiyle 2 milyon üstünde yolcu ağırladığını kaydeden Uraloğlu, “Havalimanımızdan; katar, Azerbaycan, Almanya, Kuveyt, Irak ve Ürdün başta olmak üzere 11 ülkede 20 farklı noktaya 19 farklı havayolu şirketiyle dış hatlardan ulaşım sağlanıyor. Bildiğiniz üzere Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları da başlattık. Yaz dönemi boyunca gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla hem Cidde’ye hem de Riyad’a Trabzon’dan direkt seyahat etmek mümkün oldu. Bu uçuşlarla 2023 yılında Trabzon’a 1 milyon 319 bin 299 yerli ve yabancı ziyaretçi geldi. Şehrimiz geliştikçe turizm ve ticaret amaçlı bu ziyaretler de artıyor.” diye konuştu.

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"DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASINA ULAŞIMI SAĞLAYACAK 100 METRELİK YENİ BAĞLANTI YOLU ÇALIŞMASINI DA TAMAMLADIK"

Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalara başladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, yeni havalimanı projesinin hayata geçirilmesine kadar özellikle yurtdışı uçuşlarındaki artış ve Trabzon’un yükseliş gösteren ticaret faaliyetleri nedeniyle yeni bir dış hatlar gelen yolcu terminali ve CİP hizmet binasının aciliyeti olduğunu anımsatarak, “Hamdolsun bugün 3 bin 77 metrekare büyüklükteki dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 metrekare büyüklükteki CIP binalarımızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Yeni yapılarımızın modern mimarileri ve donanımlarıyla yolcularımızın bekleme sürelerini keyifli hale getirecek daha kaliteli hizmetler sunacağız. Yolcularımızın seyahat deneyimlerini en üst seviyeye çıkaracağız. Bu yeni yapılarımızın yanı sıra havalimanımızın dış hatlar terminali binasına bağlantısını sağlayacak 100 metrelik yeni bağlantı yolu yapım çalışmasını da tamamladık. Mevcut Dış Hatlar Terminalinin Dış Hatlar Giden Yolcu Terminaline Dönüşümü, Mevcut İç Hatlar Terminalinin Tadilatıyla iki adet sabit yolcu köprüsü, körük sistemi eklenmesi ve bagaj taşıma sistemlerinin revizyonu gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

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"TRABZON HAVALİMANININ PİST UZUNLUĞU ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE TRABZON İÇİN YETERLİ OLMAYACAK, BU NEDENLE BİRAZ DAHA KUZEYE YENİ BİR HAVALİMANI İNŞA EDECEĞİZ"

Trabzon havalimanının gücüne güç katacak yeni hizmet binaları ve bağlantı yoluyla sivil havacılık sektörünün gelişimi adına yeni bir başarıya daha imza attıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Az önce de belirttiğim üzere bu yapılarımızın yeni havalimanı projemiz hayata geçene kadar yapılması gerekiyordu. Biliyoruz ki Trabzon Havalimanının pist uzunluğu 2 bin 640 metre ve önümüzdeki süreçte Trabzon için yeterli olmayacak. Bu nedenle mevcut yerinden biraz daha kuzeye yeni bir havalimanı inşa edeceğiz. Neden daha doğuya kaydıramıyoruz ya da batıya diyebilirsiniz.” şeklinde konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak coğrafyanın emrettiği ve mühendisliğin müsaade ettiği imkanlar doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, “Bakın, burada Havalimanımız biraz daha doğuya doğru kaydırılamıyor. Neden kaydırılamıyor, çünkü biraz ileri gittiğiniz zaman yaklaşık 50-60 metrelere varan derinlikler var. Batıya doğru geldiğimizde ise Liman var. Özetle çok rahat bir coğrafyada değiliz. Mevcut yerde pistin uzatılması değil oradaki Trabzonspor Tesisleri’ni de koruyacak şekilde biraz daha kuzeye tamamen yeni bir pist yapılması ve terminalinin yapılması gerekiyor. Bakanlık olarak projemizi bunun üzerine yoğunlaştırdık. İlerleyen zamanlarda sahada bir tespit yaparak, ilgili taraflar ile konuşarak projeyi netleştirip yapılması gereken rötuşları yapıp yolumuza devam edeceğiz. Projenin kesinleşmesinin ardından yapım ihalesini de önümüzdeki süreçte başlatacağız.”

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"DÜNYADA ULAŞAMADIĞIMIZ HİÇBİR NOKTA KALMAYACAK HEDEFİYLE HAREKET EDEREK ÜLKEMİZİ; DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Gökyüzünün insanın sınırlarını zorlayarak yeni ufuklara açıldığı, cesaretin ve azmin kanatlandığı ve hız faktörünün hayatlara daha çok girdiği bir alan olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Toplumlar artık hayatlarını daha çok zaman kazanmak için ‘hız’ odaklı yaşam biçimine göre düzenleniyor. Bu bağlamda da havaalanlarının işlevi giderek artıyor. Havayolu ile ulaşım her geçen gün artarak tercih ediliyor. Bu kapsamda Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya’dan Afrika’ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunan ülkemiz; 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde muhteşem bir lokasyona sahip. Bu eşsiz konumumuzun 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri olmamızda payı olduğunu düşünüyorum. ‘Dünyada Ulaşamadığımız Hiçbir Nokta Kalmayacak’ hedefiyle hareket ederek ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük.” dedi.

İç hatlardaki aktif havalimanı sayısı 26 iken son olarak 10 Ağustos’ta hizmete açtıkları Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58’e yükselttiklerini vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık. 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayımızı da 2023 yılında 214 milyonun üstüne taşıdık. Bu yıl temmuz sonu itibariyle; Hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772’ye ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 118 milyondu. 2024 yılı istatistiklerini incelediğimizde bu yıl 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. Açılışlarını gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet binalarımız ve bağlantı yolumuzla Trabzonumuz kanatlarını daha yükseklerde açacak. Vatandaşlarımıza ve güzel şehrimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize Trabzona yakışır bir şekilde daha iyi hizmet sunacak. Trabzon’umuzu daha güzel temsil edecek. Şehrimize sadece turizm alanında değil, tarım, sanayi, ticaret her alanda büyük bir sıçrayış yaşatacaktır. Bu düşüncelerle Trabzon Havalimanı yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binası inşa çalışmalarını başarıyla tamamlayan en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”