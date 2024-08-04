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Bakan Uraloğlu açıkladı! Antalya Havalimanı'ndan tarihi rekor

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#Bakan Uraloğlu#Antalya Havalimanı#Uçak
Bakan Uraloğlu açıkladı Antalya Havalimanından tarihi rekor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 11:58

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürekli artan yolcu sayısına dikkat çekerek 3 Ağustos tarihinde Antalya Havalimanı’nın yeni bir rekora imza attığını açıkladı.

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Bakan Uraloğlu, bu tarihte bin 217 uçak trafiğine ve 223 bin 217 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların hem uçak trafiği hem de yolcu sayısı rekorunun kırıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Antalya Havalimanı’nda, dış hatlarda bin 87, iç hatlarda 130 uçuş trafiği olmak üzere toplamda bin 217 uçak trafiğine hizmet verildiğini bildirerek, “Bir günde havalimanımızı 203 bin 304 dış hat yolcusu, 19 bin 913 iç hat yolcusu olmak üzere toplam 223 bin 217 yolcu kullandı. Böylece Antalya Havalimanı hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı.” dedi.

 

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#Bakan Uraloğlu#Antalya Havalimanı#Uçak

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