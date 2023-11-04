Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul'da 35 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu birlikte yapımına devam edilen Sarıyer-Kilyos Tüneli’nde incelemelerde bulundu. Tünelin, Maslak, Beşiktaş ve Levent gibi ilçelerin Kuzey Marmara Otoyolu’na doğrudan bağlantısına katkı sunacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Marmara Otoyolu’nun Uskumruköy Kavşağından çıkan ve bu civarda yaşayanların, düşük standartlı şehir içi yollarını kullanarak Sarıyer’e ulaşmaları ortalama 35 dakikada sağlanmaktadır. Sarıyer- Kilyos Tüneli’nin hayata geçmesiyle, şehir içi imar yolları by-pass edilecek ve Sarıyer’e ulaşım süresi sadece 5 dakikaya inecektir" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmalarına devam edilen Sarıyer-Kilyos Tüneli’nde incelemelerde bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de programa eşlik etti. Bakan Uraloğlu tüneldeki gezisi öncesinde, Kilyos’ta bulunan şantiyede konuşma gerçekleştirerek, tünel hakkında bilgi verdi; yapım sürecini anlattı. Konuşma sonrasında Uraloğlu ve Karaismailoğlu, Uraloğlu’nun kullandığı araçla çalışmaları devam eden tüneli birlikte gezdi, çalışma süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, inceleme sırasında çalışmaların 2026 yılı sonlarında tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

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“TOPLAM 8.2 KİLOMETRE"



Bakan Uraloğlu, "Yapım çalışmalarına 2022’de başladığımız tünelin yaklaşık 1,3 kilometrelik bağlantı yolları ve 6 bin 875 metre uzunluğundaki Sarıyer-Kilyos Karayolu Tüneli ile birlikte projemiz toplam 8,2 kilometre uzunluğundadır. Proje bünyesinde ayrıca, Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere toplam 2 farklı seviyeli kavşak, 1 viyadük, 2 Aç-Kapa yapısı ve 1 menfez de bulunmaktadır. Projemiz; Sarıyer’de Çayırbaşı Tüneli’nin çıkışından sonra başlıyor ve Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilmiş olan Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı’na bağlanarak son buluyor" dedi.

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"2026 YILI İÇERİSİNDE BİTİRME HEDEFİYLE 7-24 ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"



"Kazı çalışmalarında; sol tüpte bin 493 metre, sağ tüpte ise bin 140 metre ilerleme kat ederek yaklaşık yüzde 20'lik bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Sarıyer-Kilyos tünelimizin yapım çalışmalarını; 2026 yılı içerisinde bitirme hedefiyle 7-24 aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullanan Uraloğlu, “Projemiz tamamlandığında; Levent, Maslak ve Sarıyer gibi yoğun nüfusun ve işyerlerinin bulunduğu alanların Kuzey Marmara Otoyolu’na ve İstanbul’un kuzeyindeki, Zekeriyaköy, Uskumruköy, Kilyos, Gümüşdere ve Demirciköy gibi yerleşimlere bağlantısı kolaylıkla sağlanmış olacak. Aynı şekilde İstanbul’un kuzeyindeki yerleşim alanlarında yaşayan nüfusun da kent merkezlerine erişimi kolaylaşacaktır. Mevcut durumda; Kuzey Marmara Otoyolu’nun Uskumruköy Kavşağından çıkan ve bu civarda yaşayanların Zekeriyaköy, Uskumruköy gibi yerleşim alanlarındaki düşük standartlı şehir içi yollarını kullanarak Sarıyer’e ulaşmaları ortalama 35 dakikada sağlanmaktadır. Sarıyer- Kilyos Tüneli’nin hayata geçmesiyle, şehir içi imar yolları by-pass edilecek ve Sarıyer’e ulaşım süresi sadece 5 dakikaya inecektir. Bu da önemli ölçüde yakıttan ve zamandan tasarruf sağlayacak. Ayrıca, Maslak, Levent, Beşiktaş gibi İstanbul’un en canlı ve finans merkezleri, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanabilecek" dedi.