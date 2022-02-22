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Bakan Soylu açıkladı: Evlat nöbetinde 35’inci buluşma!

#Diyarbakır Anneleri#Evlat Nöbeti#Süleyman Soylu
Bakan Soylu açıkladı: Evlat nöbetinde 35’inci buluşma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin azmi ile evlat nöbetinde 35’inci buluşmanın gerçekleştiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Bakan Soylu, Twitter’da hesabından, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 35’inci buluşmanın gerçekleştiğini bildirdi.

Soylu, "Diyarbakır Anneleri’nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor. Evlat nöbetinde 35’inci buluşma. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK bu topraklardan silinecek." dedi.

2022'DE SAYI 13'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesinin, Diyarbakır’da devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, ‘Evlat Nöbeti’nde 35. buluşma gerçekleşirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 13'e yükseldi.”

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#Diyarbakır Anneleri#Evlat Nöbeti#Süleyman Soylu

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