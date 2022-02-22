Bakan Soylu açıkladı: Evlat nöbetinde 35’inci buluşma!

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Bakan Soylu, Twitter’da hesabından, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 35’inci buluşmanın gerçekleştiğini bildirdi.

Soylu, "Diyarbakır Anneleri’nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor. Evlat nöbetinde 35’inci buluşma. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK bu topraklardan silinecek." dedi.

Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor:



Evlat Nöbetinde 35. Buluşma...



Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak.



Arkasında olan güçlere rağmen PKK,

BU TOPRAKLARDAN

Sİ-Lİ-NE-CEK❗ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 22, 2022

2022'DE SAYI 13'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesinin, Diyarbakır’da devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, ‘Evlat Nöbeti’nde 35. buluşma gerçekleşirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 13'e yükseldi.”