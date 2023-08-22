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Bakan Şimşek'ten vergisiz telefon açıklaması

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Cep Telefonu
Bakan Şimşekten vergisiz telefon açıklaması
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 12:02

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öğrencilere vergisiz olarak satılacak olan telefonlara ilişkin açıklamada bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon almasına yönelik bir çalışma olduğunu fakat detay veremeyeceğini söyledi. Şimşek, bir AVM’de kumpir yerken çekilen fotoğrafın hatırlatılması üzerine, “Haberim yoktu, daha sonra arkadaşlarımız benimle paylaştılar” dedi.

Beştepe’de yapılan Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, şunları söyledi:

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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFONDA SON DURUM?

“Çalışmamız var ama onun detayını veremiyorum. Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclisin açılması gerekir. İdari karar gerektirenler idari kararla yapılır. Ne zamanlama, ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım. Genel konuşuyorum. Birden fazla konu var. Dolayısıyla prensip olarak ayaküstü çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmam doğru değil.

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KUMPİR YERKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAF

Haberim yoktu, daha sonra arkadaşlarımız benimle paylaştılar."

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Cep Telefonu

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