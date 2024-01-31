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Bakan Şimşek'ten turizm mesajı

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#Mehmet Şimşek#Turizm#Hazine Ve Maliye Bakanı
Bakan Şimşekten turizm mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 12:04

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz." dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik. Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefini (56,7 milyon) aştı. Turizm geliri ise 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır.

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#Mehmet Şimşek#Turizm#Hazine Ve Maliye Bakanı

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