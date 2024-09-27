Bakan Şimşek: KKM'de 98 milyar dolarlık düşüş var

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Program çalışıyor mu çalışmıyor mu onu anlatacağım. Enflasyon bandının üst seviyesi yüzde 42. Bütçe açığı deprem nedeniyle geçen sene yükseldi, bu sene de depremin etkisi de vardı, bu sene de yüksek. Önümüzdeki sene de yüzde 3 ve altına yaklaşacağız. Bu program çalışıyor. Olmayan bir program nasıl sonuç üretiyor, onu anlatayım. Cari açık geçen sene 57 milyar dolara çıkmıştı, 20 milyar doların altına geriledi. Merkez'in rezervleri şu anda 156 milyar doların üzerine çıkmış. Net rezervlerdeki artış daha dramatik. Net rezervler 90 milyar dolardan fazla arttı. Rezerv konusunu endişe kaynağı olmaktan çıkardık. Rezerv yeterliliğinde biz çıktık, rezerv yeterliliği sağladık.

KKM geçen sene Ağustos'ta zirveyi buldu.144 milyar dolar seviyesine çıkmıştı. KKM'den 98 milyar dolarlık düşüş var. TL'ye güven arttı. EYT, deprem benzeri uygulamalar yapılmış. Biz tedbir aldık ve bunun sayesinde bütçe açığını yüzde 5.2'ye düşürdük. Bunun da 3'te 2'si deprem kaynaklı.

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Türkiye'nin risk primi düştü. 700 baz puanın üzerine çıkmıştı, şu anda 270 baz puan civarında.