×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Şimşek'ten motokurye ve garsonlara muafiyet müjdesi

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Motokurye#Garson
Bakan Şimşekten motokurye ve garsonlara muafiyet müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 13:09

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Motokuryenin gelirine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, garson ve motokuryelere yönelik olarak verilen bahşişlerden KDV kesilmesine yönelik yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

Mevcut durumda herhangi bir restorandan uygulamalar vasıtasıyla yemek sipariş edilse ve yemeğin tesliminden sonra değerlendirme aşamasında yine uygulama üzerinden bahşiş verilirse bu bahşişten Katma Değer Vergisi kesiliyordu.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte uygulama üzerinden verilen bahşişlerden KDV alınmayacak.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Motokuryenin gelirine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Şimşek#Motokurye#Garson

BAKMADAN GEÇME!