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Bakan Şimşek'ten Moody's yorumu: Kredi notumuza olumlu yansıyacak

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Moody's#Kredi Notu
Bakan Şimşekten Moodys yorumu: Kredi notumuza olumlu yansıyacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 14:17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye değerlendirmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz" dedi.

Şimşek, değerlendirmenin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğunu da söyledi.

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Bakan Şimşek'in tweeti şöyle:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı. Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz.

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#Mehmet Şimşek#Moody's#Kredi Notu

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