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Bakan Şimşek'ten kripto mesajı: Düzenlemeler yapıldı

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Kripto Para
Bakan Şimşekten kripto mesajı: Düzenlemeler yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 17:47

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara yönelik düzenlemelerin yapıldığını ve Meclis'ten geçtiğini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızın reform adımlarından biri olan kripto varlıklara yönelik ilk yasal düzenleme Yüce Meclisimizde kabul edildi. Dünya örneklerine benzer bu yasa ile ülkemizde kripto varlıklara ilişkin tanımlamalar ve düzenlenmeler yapıldı" dedi.

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Kripto Para

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