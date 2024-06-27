Bakan Şimşek'ten kripto mesajı: Düzenlemeler yapıldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızın reform adımlarından biri olan kripto varlıklara yönelik ilk yasal düzenleme Yüce Meclisimizde kabul edildi. Dünya örneklerine benzer bu yasa ile ülkemizde kripto varlıklara ilişkin tanımlamalar ve düzenlenmeler yapıldı" dedi.